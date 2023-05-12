В ГАИ напомнили, кого из белорусов оштрафуют за пьяное вождение на 3700 руб, а кого - на 7400

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Опубликовано: 12.05.2023 10:55 , Обновлено: 16.05.2023

В Гродненской Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о штрафах, которые могут грозить за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это считается грубейшим нарушением Правил дорожного движения (ПДД), поэтому и штрафы внушительные - от 3,7 до 7,4 тыс. рублей.

Согласно белорусском законодательству владельцам авто могут выписать штраф за следующие нарушения, связанные с употребление алкоголя:

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

за передачу права управления другому лицу в состоянии алкогольного опьянения

за отказ прохождения медицинского освидетельствования водитель.

Размер штрафа, а также срок лишения “водительских прав” будет зависеть от ряда факторов, в том числе, уровня алкогольного опьянения, пояснили в ГАИ:

от 0,3 до 0,8 промилле - лишение прав на 3 года и штраф до 100 базовых величин ( 3,7 тыс. рублей на сегодня).

на сегодня). более 0,8 промилле - лишение прав на 5 лет и штраф до 200 базовых величин ( 7,4 тыс. рублей )

Более того, если в течение года водителя поймают пьяным за рулём дважды, против него могут возбудить уголовное дело, а транспортное средство - конфисковать, независимо от того, принадлежит оно ему или нет.

Напомним, что в Беларуси предусмотрена административная ответственность и для тех, кто отказывается пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. за это также могут выписать штраф до 200 базовых ( 7,4 тыс. рублей ) и лишить права управления транспортным средством на 5 лет.

Что будет, если отказаться от алкотеста? В ГАИ Беларуси привели пример и количество базовых штрафа

В ГАИ призвали белорусов сообщать в милицию о пьяных водителях

В Госавтоинспекции также призвали белорусов сообщать в милицию о нетрезвых водителях, замеченных за рулем.

“Осознание недопущения совершения противоправного деяния должно быть внутренним и естественным состоянием КАЖДОГО гражданина”, - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что нетрезвых водителей на белорусских дорогах инспекторы ГАИ останавливают едва ли не ежедневно. К примеру, в одном лишь Минске за минувшие сутки задержали трёх автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения. Нередко именно они становятся виновниками серьёзных аварий.

Так, вечером 8 мая серьёзную аварию в деревне Лапичи Буда-Кошелевского района спровоцировал 39-летний мужчина, который сел за руль Opel Zafira в нетрезвом виде. Он не вписался в один из поворотов, съехал в кювет и врезался в здание, рассказали в ГАИ Витебщины.

В результате ДТП пострадал не только сам водитель, но и пять пассажиров его авто,в том числе трое детей - 3, 6 и 12 лет. Все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а детей перевозили без специальных удерживающих устройств. В результате всех доставили в больницу с различными травмами.