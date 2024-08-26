Как прогнать сонливость без кофе? Нашли 4 неочевидных средства дешевле энергетиков

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Опубликовано: 26.08.2024 15:55 , Обновлено: 26.08.2024

Усталость и сонливость за рулём - бич многих профессиональных водителей. Подобные состояния нередко становятся причиной ДТП, поэтому каждый, кого клонит в сон в дороге, старается предпринять меры для улучшения концентрации и внимания. Рассказываем, какие доступные средства, помимо кофе и энергетиков, могут помочь вернуть бодрость в дороге.

Многочасовое вождение - очень утомительное мероприятие, которое сопряжено с риском потерять бдительность за рулём. Поэтому важно уметь прогнать дремоту, когда возможности передохнуть нет. Собрали несколько способов и средств, которые помогут прогнать сонливость.

Как бороться с усталостью за рулем?

Есть много естественных способов борьбы с сонливостью за рулём. Если вы начали чувствовать, что вас одолевает дремота, то первое, что нужно сделать – это остановиться и выйти на свежий воздух.

Небольшая прогулка поможет взбодриться, после чего вы сможете вернуться за руль и продолжить путешествие.

Во время поездки разумно питайтесь, избегайте тяжелых обедов, из-за которых возникают вялость и сонливость. В краткосрочной перспективе вы можете помочь себе небольшим количеством сахара, например, плиткой шоколада или бананом.

Если вы путешествуете с пассажирами, то можете пообщаться с ними. Это не оказывает негативного влияния на концентрацию водителя: ему не приходится думать об усталости и он может сконцентрироваться на разговорах или других развлечениях (например, играх с сидящими сзади детьми).

Конечно, в данном контексте нельзя переусердствовать, то есть отвлекать внимание от дорожной ситуации. Если вы едете один, то не помешает включить весёлую музыку, желательно любимые группы — тогда к миксу можно добавить немного пения, которое не отнимет слишком много вашего внимания. Такой способ поможет развеять чувство сонливости.

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Что можно использовать, чтобы не заснуть за рулем?

Помимо вышеперечисленных естественных способов борьбы со сном, существуют различные «стимуляторы», которые вполне законно улучшают концентрацию и избавляют от сонливости.

Одни из самых популярных из них - это энергетики и кофе. Они действительно бодрят, но лишь на короткое время.

Помните, что подобные «стимуляторы» не следует принимать ежедневно и в больших количествах – они также вызывают привыкание, что может иметь неприятные последствия для здоровья.

Организм со временем привыкнет к определенным дозам, и его стимуляцию необходимо будет усилить. К счастью, существуют безопасные долгосрочные средства, которые принесут пользу вашему здоровью.

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Кофе в таблетках

Немногие водители знают, но кофе также можно применять в безводном виде. Пачка таблеток кофеина в белорусских аптеках стоит от 3, 60 до 10 рублей. Это гораздо дешевле, чем постоянно попивать энергетики и кофе на заправках, и их хватит на дальние поездки. Средство выпускается в чистом виде, поэтому его хватает на более длительный период времени. Таблетка впитывается и начинает действовать примерно через полчаса.

Таблетки гуараны

Кофеин добывают из гуараны. Однако по химическому составу он отличается от кофеина в обычном кофе. Его действие мягче и продолжительнее, без резких скачков и падений концентрации. Это делает гуарану более полезной для человеческого организма. В белорусских аптеках экстракт гуараны в капсулах стоит от 18 до 45 рублей.

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Женьшень

Этот растительный препарат применяется в течении длительного времени, он улучшает самочувствие, повышает концентрацию внимания и уменьшает склонность к дремоте. Его также могут использовать пожилые люди. Женьшень можно комбинировать с кофеином. Таблетки женьшеня стоят около 8 рублей в аптеках.

Гинкго Билоба

Наверняка вам приходилось слышать о листьях гинкго, в качестве ингредиента в косметологии. Однако это растение также успешно используется и в фармацевтике. Как и женьшень, гинкго требует длительного употребления и так же полезен для организма. В виде таблеток кинкго также можно купить в аптеках. Стоимость упаковки в среднем варьируется от 12 до 20 белорусских рублей.

[info_b]Несмотря на то, что все препараты и бады продаются без рецепта, каждый из них имеет свои противопоказания, которые нужно учитывать. Перед применением необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные побочные эффекты и риски.[/info_b]

Помните, ничто не заменит сон

Конечно, бывают случаи, когда ни один из вышеперечисленных способов не работает, а спать «за рулем» всё равно хочется. Тогда вам придется честно признаться себе, что вам просто необходимо поспать. Иногда короткого сна в несколько минут достаточно, чтобы по-другому взглянуть на дорогу. Через час или два у вас, скорее всего, будет достаточно сил, чтобы безопасно и без усталости добраться до места назначения.

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