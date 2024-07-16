Сколько бензина тратит кондиционер на стоянке? Вот, что показал эксперимент

Опубликовано: 16.07.2024 19:44 , Обновлено: 16.07.2024

Что вам ближе — сидеть в машине в жару с открытыми настежь окнами или всё-таки воспользоваться кондиционером? Эксперты журнала «3а рулём» измерили расход топлива различных двигателей при прогреве и работе на холостом ходу. В исследовании приняли участие три модели авто, а для более точных результатов специалисты проводили замеры на улице при разных температурах.

Весь процесс разбили на два этапа. Вначале эксперты измерили расход при прогреве ДВС. Для этого они задействовали три автомобиля с двигателями разных экологических классов (Nissan X-Trail с 2,5-литровым двигателем QR25DE, Kia Rio с 1,6-литровым двигателем G4FC и Lada Largus с 1,6-литровым двигателем K4).

На втором этапе для замеров использовали маршрутные компьютеры Multitronics (информация на них поступала по каналу OBD-II). По словам специалистов, результаты подобных замеров по своей точности аналогичны измерениям методом заправки авто «под пробку» с последующим учетом объёма топлива на долив.

В итоге силовой агрегат “Евро-4” потреблял 2,5 литра в час в начале прогрева, а после повышения температуры до 40°C расход снижался до 1 л/час. Двигатель G4FC “Евро-5” тратил около 4 л/час в начале прогрева, однако для прогрева каталитического нейтрализатора также расходовалась энергия. После прогрева расход топлива снизился до чуть более одного литра в час, передало тематическое издание “За рулём”.

Расход бензина на холостом ходу у всех агрегатов был практически одинаковым и составлял от 0,8 до 0,9 литра в час. Двигатели с большим рабочим объёмом и количеством поршней потребляют больше топлива при прогреве и на холостом ходу. Современные двигатели с турбонаддувом более экономичны, но прогреваются немного дольше, подчеркнули эксперты.

[info_b]Полученные данные аналогичны и для других моделей автоконцернов Hyundai/ Kia, Nissan и Renault. Также эти результаты можно применить к другим моделям автомобилей с такими же или близкими объёмами двигателей.[/info_b]

Вывод: бензина на холостом ходу расходуется не так много, и мучиться от жары нет смысла. Единственное, что нужно сделать после длительной стоянки, — проехаться по трассе на повышенных оборотах (передача пониже, при той же скорости). Это позволит удалить с деталей двигателя нагар, образовавшийся за время работы мотора на холостых оборотах.

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