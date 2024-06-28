Как сэкономить на заправке авто? Зная эти трюки, можно уменьшить расход топлива на 30 процентов

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Опубликовано: 28.06.2024 14:55 , Обновлено: 28.06.2024

Цены на бензин и дизельное топливо от года к году не становятся меньше, и многие автовладельцы всё чаще задумываются об том, как сократить траты на заправке. Кажется, что нет ничего проще, чем уменьшить количество поездок. Но на самом деле можно оптимизировать некоторые процессы в езде и эксплуатации своего автомобиля, чтобы сэкономить до трети топлива. Что это за трюки?

Хотели бы вы, чтобы ваш автомобиль потреблял на 30 меньше топлива? Это может показаться нереальным, но небольшие изменения в привычках могут сэкономить немало денег. Не стоит ожидать большого эффекта, прибегая лишь к одному из приведённых ниже советов, Но сочетая их в комплексе вы сможете ощутить ощутимый результат.

Подготовьте автомобиль

Экономное вождение начинается с обслуживания автомобиля. Первым делом необходимо обеспечить правильное давление в шинах. Слишком малое давление увеличивает сопротивление качению, что увеличивает расход топлива. При понижении давления на 0,5 бар расход топлива увеличивается примерно на 5 процентов.

Далее следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля. В бензиновых авто особенно важно следить за системой зажигания. Грязный воздушный фильтр и старые свечи зажигания могут увеличить расход топлива до 10 процентов. Также стоит убрать из автомобиля ненужный багаж, особенно неиспользуемые багажники на крыше.

Не бойтесь высоких передач и свободной езды

В современных автомобилях часто есть помощник по переключению передач, который подсказывает вам, когда нужно переключиться на повышенную передачу. Это необходимо учитывать, так как современные двигатели рассчитаны на работу на низких оборотах.

Переключение на повышенную передачу при 2000 об/мин. или немного выше, может снизить расход топлива. Например, при езде со скоростью 50 км/ч разница между ездой на третьей и пятой передаче составляет около 30 процентов. Но конечно, высокие передачи используются только для поддержания скорости, и при ускорении приходится переключаться на пониженную передачу.

Еще одна важная привычка – торможение двигателем и работа на холостом ходу. При приближении к красному свету или движении под уклон рекомендуется затормозить двигателем. В этом случае топливо в двигатель не подается, что экономит его и снижает износ тормозных дисков и колодок.

Также не бойтесь использовать свободную передачу. Многие автомобили с автоматическими коробками передач имеют режим “плавания”, который эквивалентен свободному ходу. Холостой ход полезен при движении на короткие расстояния на низких скоростях, например, в жилых районах, или при медленном торможении перед выездом с шоссе. Однако убедитесь, что вы не препятствуете движению.

Смотрите вперёд

Помимо технических вопросов, важно учитывать и то, что происходит за рулем. Смотрите на дорогу, а не только на машину перед вами. Если вы видите вдалеке красный свет, не превышайте скорость. Иногда стоит обратить внимание на сигналы пешеходов. После того, как зеленый свет начнет мигать, сигнал светофора для автомобилей через мгновение изменится.

При движении по проселочным дорогам соблюдайте достаточную дистанцию ​​до впереди идущего автомобиля. Таким образом, вы сможете эффективно реагировать на маневры других водителей и экономить топливо. Кроме того, это повышает безопасность.

Разумно используйте кондиционер

Летом водители часто задаются вопросом, что лучше: включить кондиционер или открыть окна. Компания General Motors проводила эксперимент и доказала, что открывать окна на более низких скоростях экономичнее. А вот на трассе из-за ухудшения аэродинамики более выгодным вариантом является кондиционер, которым тоже нужно пользоваться с умом.

В жаркие дни желательно сначала открывать окна и закрывать их только проехав несколько сотен метров и включив кондиционер. Это поможет быстрее охладить салон автомобиля.

Но самый простой совет – каждый раз думать, действительно ли вам нужна машина. Почему бы не отправиться за покупками пешком или на велосипеде на работу? Это определенно дешевле и полезнее для здоровья.

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