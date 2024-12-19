"Как правую полосу приведут в порядок... " - Видео с очередным "леворядником" вызвало споры у белорусов. А что говорят ПДД?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.12.2024 10:50 , Обновлено: 19.12.2024

Очередной нарушитель правил расположения транспортных средств на проезжей части попал в объектив видеокамеры на одной из трасс под Минском. После того, как ролик выложили в TikTok, в комментариях разгорелись бурные споры о том, имел ли водитель право ехать по левому ряду. Попытались разобраться и посмотрели, что говорят о ситуации Правила дорожного движения.

Автора видео, выложившего ролик в тематическом TikTok-аккаунте levoryadnie, возмутило то, что водитель идущего рядом микроавтобуса двигался вне населенного пункта по левой полосе. При этом правая полоса, как видно на видео, абсолютно свободна.

Судя по комментариям под видео, многие зрители не усмотрели в поведении водителя микроавтобуса никаких нарушений: двигался он, судя по всему, не нарушая допустимые скоростные пределы. Более того, самого автора видео обвинили в том, что тот обогнал его справа, что правилами делать запрещается.

Разберёмся со всем по порядку.

Что говорят ПДД?

Судя по картинке на видео, ситуация разворачивается где-то на загородной трассе (в подписи под видео автор сам указал, что речь о дороге “вне населённого пункта”). В этом случае действует пункт 79.1 действующих Правил дорожного движения, который гласит следующее: “Вне населенных пунктов запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых”.

То есть в этом случае водитель обязан двигаться по правой полосе, а выезжать на левую можно лишь для объезда препятствия или обгона более медленных авто.

Что же до запрета на опережение рядом идущего авто справа, то такое ограничение, действительно, предусмотрено в ПДД, но действует оно лишь на дорогах с тремя и более полосами движениями. На видео, как мы видим, дорога с двумя полосами, следовательно, автор ролика, в отличие от водителя микроавтобуса, правила не нарушал.

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[info_b]Пункт 79.3 ПДД гласит: при трех и более полосах движения в данном направлении запрещается производить перестроение на крайнюю правую полосу движения в целях опережения по ней.[/info_b]

В Правилах есть ещё один пункт, который разрешает водителям занять крайнюю левую полосу (это прописано в пункте 79.2):

заняты другие полосы движения,

для опережения, объезда препятствия,

для поворота налево или разворота.

Однако и в этом случае есть важная оговорка - речь идёт о дороге с тремя и более полосами движения. Таким образом, ни одно из этих возможных оправданий не позволяет водителю оставаться в левой полосе в показанной на видео ситуации.

“Прекрасно его понимаю”

Впрочем, судя по комментариям, даже те водители, которые хорошо осведомлены об этих правилах, готовы простить герою видео его желание “уйти налево”. Многие признались, что сами поступают так же, особенно, в тёмное время суток, и привели аргументы в своё оправдание:

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“Правая полоса вся в колее от фур, да и лось или пьяное тело может попасть в полосу. Тут водитель в первую очередь беспокоится за свою безопасность”, - пояснил один из зрителей.

“Ночью всегда ездил и буду ездить только в левой полосе, если кому-то нужно меня опередить, я уступлю и потом обратно вернусь в левую. Дальше от обочины - больше времени среагировать на опасность”, - высказал своё мнение другой.

“Прекрасно его понимаю: вот как правую полосу приведут в порядок, а не так, как есть сейчас, то можно в лёгкую ездить в правой. Правую раздраконили грузовыми, сельскохозяйственной техникой”, - пожаловался третий.

И, судя по сводкам ГАИ, как минимум некоторые претензии и аргументы не лишены смысла. Так, ранее Telegraf.news рассказал о ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером 18 декабря в Гомельской области. Там “Газель” сбила сразу трёх пешеходов, которые пьяными шли прямо по проезжей части — двое из них скончались от полученных травм.

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А летом мы рассказывали про инцидент на трассе М6 - там автомобилисты сняли на видео лося, который прогуливался у обочины, совсем близко к проезжающим машинам. То, что произошло дальше, показало, почему водителям стоит смотреть в оба, проезжая по дороге с лесом вокруг и не гнать 120 км/ч даже днём, не говоря уже о ночных поездках.

Инцидент на М6 показал, почему белорусам нельзя ехать 120 км/ч, даже если лось далеко