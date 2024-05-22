«Может уже пора положить новый асфальт?!» - Автомобилистка пожаловалась на трассу под Пуховичами с ямами глубиной 11 см
Жительница Пуховичского района Минской области пожаловалась на плохое состояние местных автомобильных дорог. По её словам, некоторые ямы на трассе Р69 представляют реальную угрозу для безопасности дорожного движения - их глубина составляет от 4 до 11 сантиметров.
После того, как женщина, по её словам, “чуть не оставила подвеску” в одной из ям на участке дороги “Свислочь-Руденск”, она не поленилась замерить глубину ям рулеткой и сняла всё на видео. Предварительно автомобилистка попыталась дозвониться в Пуховичский исполком и дорожно-эксплуатационное управление, которое отвечает за данный участок. Дозвониться до ответственных лиц женщине не удалось, поэтому она решила прибегнуть к более действенной практике - придать проблему огласке и выложить обращение в Сеть.
По словам автомобилистки, отделаться простым ямочным ремонтом, о котором в последнее время регулярно отчитываются дорожные службы, на данном участке уже не получится.
“Сколько можно делать ямочный ремонт?! Может уже пора положить новый асфальт?!” - обратилась разгневанная женщина, пообещав обратиться на прямую линию к председателю местного исполкома и составить жалобу в Администрацию президента.
“Возможно, по документам там уже лежит новый асфальт, а мы об этом не знаем?” - задалась ещё одним вопросом автор ролика, намекая на недавний скандал с ремонтом трассы в Речицком районе Гомельской области. Там капитальный ремонт участка дороги М-10, который местные автомобилисты окрестили “трассой смерти для подвески”, провели только по бумагам, а на деле ремонтные работы не выполнялись.
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В комментариях под видео многие поддержали женщину. Были среди них и другие жители Минщины, которые подтвердили, что показанная на видео яма “ещё не сильно большая”, есть на этой трассе и ямы “в два раза глубже”.
Один из комментаторов иронично заметил, что попасть в такую яму может лишь тот автомобилист, кто редко ездит по этой дороге, а местные “свои ямы знают все в лицо”. На что автор ролика отметила, что по данному участку проезжает “каждый день, а сегодня влетела”.
“Чтобы объехать эти ямы, нужно выехать на полосу встречного движения, а там иногда едут машины. К лобовому столкновению ни я, ни кто либо другой, не готовы”, - пояснила она.
Ранее Telegraf.news сообщил, что в административном центре Пуховичского района, городе Марьина Горка, перед одним из железнодорожных переездов организовали круговое движение, причём с обеих сторон. В ГАИ подчеркнули, что данное изменение “носит экспериментальный характер”, однако не все автомобилисты его оценили.
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