«Может уже пора положить новый асфальт?!» - Автомобилистка пожаловалась на трассу под Пуховичами с ямами глубиной 11 см

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Опубликовано: 22.05.2024 14:33 , Обновлено: 22.05.2024

Жительница Пуховичского района Минской области пожаловалась на плохое состояние местных автомобильных дорог. По её словам, некоторые ямы на трассе Р69 представляют реальную угрозу для безопасности дорожного движения - их глубина составляет от 4 до 11 сантиметров.

После того, как женщина, по её словам, “чуть не оставила подвеску” в одной из ям на участке дороги “Свислочь-Руденск”, она не поленилась замерить глубину ям рулеткой и сняла всё на видео. Предварительно автомобилистка попыталась дозвониться в Пуховичский исполком и дорожно-эксплуатационное управление, которое отвечает за данный участок. Дозвониться до ответственных лиц женщине не удалось, поэтому она решила прибегнуть к более действенной практике - придать проблему огласке и выложить обращение в Сеть.

По словам автомобилистки, отделаться простым ямочным ремонтом, о котором в последнее время регулярно отчитываются дорожные службы, на данном участке уже не получится.

“Сколько можно делать ямочный ремонт?! Может уже пора положить новый асфальт?!” - обратилась разгневанная женщина, пообещав обратиться на прямую линию к председателю местного исполкома и составить жалобу в Администрацию президента.

“Возможно, по документам там уже лежит новый асфальт, а мы об этом не знаем?” - задалась ещё одним вопросом автор ролика, намекая на недавний скандал с ремонтом трассы в Речицком районе Гомельской области. Там капитальный ремонт участка дороги М-10, который местные автомобилисты окрестили “трассой смерти для подвески”, провели только по бумагам, а на деле ремонтные работы не выполнялись.

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В комментариях под видео многие поддержали женщину. Были среди них и другие жители Минщины, которые подтвердили, что показанная на видео яма “ещё не сильно большая”, есть на этой трассе и ямы “в два раза глубже”.

Один из комментаторов иронично заметил, что попасть в такую яму может лишь тот автомобилист, кто редко ездит по этой дороге, а местные “свои ямы знают все в лицо”. На что автор ролика отметила, что по данному участку проезжает “каждый день, а сегодня влетела”.

“Чтобы объехать эти ямы, нужно выехать на полосу встречного движения, а там иногда едут машины. К лобовому столкновению ни я, ни кто либо другой, не готовы”, - пояснила она.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в административном центре Пуховичского района, городе Марьина Горка, перед одним из железнодорожных переездов организовали круговое движение, причём с обеих сторон. В ГАИ подчеркнули, что данное изменение “носит экспериментальный характер”, однако не все автомобилисты его оценили.

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