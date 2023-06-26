Инцидент на М6 показал, почему белорусам нельзя ехать 120 км/ч, даже если лось далеко

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Опубликовано: 26.06.2023 16:16 , Обновлено: 26.06.2023

Возле трассы М6 белорусы заметили лося: он прогуливался у обочины, не слишком близко от проезжающих машин. Однако то, что произошло дальше, показало, почему водителям стоит смотреть в оба, проезжая по дороге с лесом вокруг и не гнать 120 км/ч.

На фото, опубликованных изданием Onliner, видно, что лось просто неспеша прогуливался в утренних сумерках у трассы и, кажется, не стремился попасть на противоположную сторону.

Фото: Onliner

Однако, как рассказали журналисты, дикое животное все-таки внезапно выскочило на дорогу — прямо перед проезжающим Lexus. К счастью, водитель успела затормозить, даже не задев зверя.

Фото: Onliner

По информации издания, лось дальше побежал по своим делам, лихо перепрыгнув разделительное ограждение.

Фото: Onliner

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К слову, по информации Госинспекции охраны животного и растительного мира, в 2022 году случилось 3021 аварий с участием диких животных. В результате погибло или пострадало 3080 животных. Чаще всего это были косули (1992), лоси (850), кабаны (142) и благородные олени (86).

В ведомстве также назвали самые неблагополучные в отношении таких ДТП дороги:

Стало известно, на каких дорогах Беларуси чаще всего происходят ДТП с животными

Ранее Телеграф писал, что на трассе Р-11 под Новогрудком (Гродненская область) по вине “недисциплинированного” лося едва не случилась серьёзная авария. Дикое животное вышло из леса и остановилось прямо на дороге. Заблаговременно разглядеть его у водителя легковушки, на пути которой остановился лось, шансов было мало — всё произошло в густых сумерках и на изгибе дороге, но обстоятельства сложились благополучно.

«Порцию адреналина получили знатную» — На видео попало, как под Новогрудком легковушка едва не сбила лося. Что спасло от ДТП?