На Гомельщине «Газель» сбила сразу трёх пешеходов

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Опубликовано: 19.12.2024 08:28 , Обновлено: 19.12.2024

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 18 декабря в Гомельской области. Там "Газель" сбила сразу трёх пешеходов - двое из них скончались от полученных травм.

По данным МВД, трагический инцидент произошёл около 18:00 на 109-м километре трассы М-10 “Граница РФ - Гомель - Кобрин”. По предварительной информации, все трое пешеходов были пьяны, не имели на себе никаких световозвращающих элементов и шли прямо по проезжей части. Вкупе все эти обстоятельства, судя по всему, не позволили 26-летнему водителю “Газели”, идущей в попутном направлении, вовремя среагировать на обстановку на дороге.

В результате ДТП двое мужчин (34 и 38 лет) погибли, ещё один мужчина (31 год), а также сам водитель серьёзно не пострадали.

















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В связи с данным ДТП в МВД призвали всех участников дорожного движения, заметив на дороге нетрезвого человека, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.

“Ваш звонок может спасти чью-то жизнь”, - подчеркнули в милиции.

Ранее Telegraf.news сообщил, что буквально на днях глава МВД Иван Кубраков “подверг конструктивной критике” работу белорусской Госавтоинспекции за участившиеся случаи летальных ДТП. В связи с чем Кубраков поручил дорожной инспекции «принять исчерпывающие меры по недопущению гибели людей на дорогах».

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