"Смотри, как лавирует молочник веселый" — Белорусы пожаловались на магистраль смерти для подвески и колес

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2024 13:24 , Обновлено: 28.01.2024

В Сети появилось сразу несколько видео с магистральной республиканской дороги М10. Белорусы показали, как на некоторых участках трассы можно легко "убить" подвеску и колеса автомобилей.

[info_b]В Беларуси трассы с буквой М называются магистральными. На сайте Министерства транспорта сказано, что это “важнейшие республиканские автомобильные дороги”. Таких в нашей стране 13.[/info_b]

Так, сначала одно видео появилось в телеграм-канале @gorodmozyr. На нем видно, что дорога “Мозырь-Гомель” (как утверждают пользователи) — в сплошных ямах. Когда засняли трассу — непонятно, но заметно, что вдоль лежит снег.

Авторы видео при прохождении участка не смогли сдержать эмоций, поэтому не особо выбирали выражения.

[info_b]Осторожно, в роликах много нецензурных слов! [/info_b]

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В комментариях один из пользователей задался вопросом: “А на чем ездят лица ответственные за ремонт /строительство дорог?”.

Другой пошутил: “Сошел снег и сошел асфальт”. И еще один отметил: “Вот для этого в автошколе нужна была змейка?”.

Следом в тг-канале опубликовали еще одно видео, где, по сообщениям очевидцев, на участке “Гомель-Мозырь” “можно оставить колеса и ехать на ремонт подвески”.

“Одни маты… Смотри, как лавирует молочник веселый… Твою мать, красотища какая!!!!”, — слышно за кадром.

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Кроме того, еще двумя роликами с той же самой трассы, но уже на мосту через Днепр, поделился пользователь TikTok.

“Вот он какой шикарный день начался. Мост шикарный”, — с иронией сказал он, показав свои испорченные ямами колеса. И отметил, что далее стоят еще две пострадавшие машины.

[link href=“https://www.tiktok.com/@maksat.88?refer=embed” title=“@maksat.88” target=“_blank” rel=“noopener”] @maksat.88 [/link]Многим знакомое место .[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7328075732758924065?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Максим” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Максим [/link]

Это видео на момент написания материала набрало почти 1 млн просмотров и сотни комментариев. Многие узнали этот участок и заявили, что тоже попадали в похожую ситуацию.

Мужчина также снял, какого размера выбоину “словил”. Глубина — в половину (или даже больше) ладони.

[link href=“https://www.tiktok.com/@maksat.88?refer=embed” title=“@maksat.88” target=“_blank” rel=“noopener”] @maksat.88 [/link] Ответ пользователю @user6244119498472 [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7328751477965605665?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Максим” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Максим [/link]

При этом белорус даже показал, что эти ямы сразу же приехали латать дорожники.

Почему асфальтные дороги в Беларуси не переделывают в бетонные?

К слову, ранее чиновники объясняли, почему в стране мало бетонных дорог. По их словам, это связано с технологией, которая требует длительного срока подготовки проезжей части.

«Нового строительства, особенно цементобетонного покрытия, крайне мало, потому что к мелким населенным пунктам, агроусадьбам и прочему ведет зачастую только одна дорога. Чтобы построить цементобетонное покрытие, движение по этой дороге надо ограничить как минимум на 28 суток. Если нет другой подъездной дороги, то этот населенный пункт будет отрезан. Это один из факторов, почему на местных дорогах нет цементобетонного покрытия», — заявили там.

В Минтрансе рассказали, почему не переделывают асфальтные дороги в Беларуси в бетонные

Правительство пообещало потратить на дороги в 2024 году 2,2 млрд рублей

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Роман Головченко еще в ноябре пообещал, что на республиканские и местные дороги в 2024 году выделят больше средств, чем в 2023-м (в том году в рамках программы «Дороги Беларуси» выделялось 1,4 млрд рублей).

«В следующем году эта сумма будет еще увеличена, наверное, до 2,2 млрд рублей», — заявил премьер, пообещав «выйти на 4,2-4,3 тыс. км дорог».

Головченко пообещал потратить на дороги в 2024 году 2,2 млрд рублей. Где запланировали ремонт?