Велосипедистов в Беларуси обязали спешиваться перед переходами. Узнали список всех изменений в ПДД

💼 Официально

Опубликовано: 05.08.2025 18:01 , Обновлено: 05.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №295 от 4 августа 2025 года, который внёс изменения в Правила дорожного движения. Нововведения коснулись в первую очередь пользователей средств персональной мобильности (СПМ), велосипедистов, а также статуса некоторых территорий. Основные нормы документа вступят в силу с 1 сентября.

Одно из изменений — обязанность велосипедистов и пользователей СПМ спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу . Как сообщила пресс-служба политика, эта мера направлена на снижение аварийности, поскольку за последние два года, по данным МВД, с участием таких транспортных средств произошло около 900 ДТП.

При этом, при движении по велопереезду, или не далее 1 метра от правого края проезжей части (когда это разрешено ПДД), или по линиям тротуаров и обочин (уступая дорогу другим транспортным средствам) велосипедистам разрешено не спешиваться.

Также для средств персональной мобильности конкретизированы скоростные ограничения :

Скорость по велодорожке — не более 25 км/ч .

. Скорость по тротуару — не более 10 км/ч .

При этом запрещено передвигаться по тротуару на устройствах, масса которых превышает 35 кг.

Согласно поправкам, лица, управляющие СМП, приравнены к велосипедистам «с учётом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами». А электрические устройства, способные развивать скорость свыше 25 км/ч, приравниваются к мопедам и мотоциклам.

Как сообщила пресс-служба, для их полноправного участия в дорожном движении владельцам нужно подтвердить тип транспортного средства, оформить на него электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ.

Кроме того, указ уточнил иные положения ПДД. В частности, по сведениям пресс-службы, территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов теперь отнесены к жилой зоне.

А автобусам, легковым и грузовым машинам с прицепом, а также грузовикам с массой более 3,5 тонны на автомагистралях и дорогах для автомобилей разрешено ездить со скоростью до 100 км/ч (раньше было 90 км/ч).

[inf]Со списком всех изменений можно ознакомиться по ссылке.[/inf]