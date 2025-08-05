Велосипедистов в Беларуси обязали спешиваться перед переходами. Узнали список всех изменений в ПДД
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №295 от 4 августа 2025 года, который внёс изменения в Правила дорожного движения. Нововведения коснулись в первую очередь пользователей средств персональной мобильности (СПМ), велосипедистов, а также статуса некоторых территорий. Основные нормы документа вступят в силу с 1 сентября.
Одно из изменений — обязанность велосипедистов и пользователей СПМ спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу . Как сообщила пресс-служба политика, эта мера направлена на снижение аварийности, поскольку за последние два года, по данным МВД, с участием таких транспортных средств произошло около 900 ДТП.
При этом, при движении по велопереезду, или не далее 1 метра от правого края проезжей части (когда это разрешено ПДД), или по линиям тротуаров и обочин (уступая дорогу другим транспортным средствам) велосипедистам разрешено не спешиваться.
Также для средств персональной мобильности конкретизированы скоростные ограничения :
- Скорость по велодорожке — не более 25 км/ч .
- Скорость по тротуару — не более 10 км/ч .
При этом запрещено передвигаться по тротуару на устройствах, масса которых превышает 35 кг.
Согласно поправкам, лица, управляющие СМП, приравнены к велосипедистам «с учётом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами». А электрические устройства, способные развивать скорость свыше 25 км/ч, приравниваются к мопедам и мотоциклам.
Как сообщила пресс-служба, для их полноправного участия в дорожном движении владельцам нужно подтвердить тип транспортного средства, оформить на него электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ.
Кроме того, указ уточнил иные положения ПДД. В частности, по сведениям пресс-службы, территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов теперь отнесены к жилой зоне.
А автобусам, легковым и грузовым машинам с прицепом, а также грузовикам с массой более 3,5 тонны на автомагистралях и дорогах для автомобилей разрешено ездить со скоростью до 100 км/ч (раньше было 90 км/ч).
[inf]Со списком всех изменений можно ознакомиться по ссылке.[/inf]