Белорусам этот способ не понравится? В столице Финляндии добились, чтобы за год не было ни одного смертельного ДТП

Опубликовано: 03.08.2025 13:41 , Обновлено: 03.08.2025

За 2024 год в Хельсинки, столице Финляндии, не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом. Об этом отчитались на этой неделе муниципальные чиновники.

Это не первый раз в истории города. Власти Хельсинки потратили пять лет, пытаясь повторить чудо, которого они впервые добились в 2019 году, когда ни один пешеход или велосипедист не погиб в результате автомобильных столкновений.

Такому результату могут позавидовать не только страны ЕС, но и Беларусь, где смертельные ДТП, несмотря на снижение, все ещё происходят.

В 2024 году в Беларуси число ДТП увеличилось на 8,8% по сравнению с 2023 годом, достигнув 3453 происшествий. При этом число погибших в этих авариях уменьшилось на 0,5%, составив 434 человека, по данным Национального статистического комитета.

И хотя в том же ЕС смертность на дорогах тоже снижается, в 2024 году она сократилась на 3%, аварии с трагическим исходом по-прежнему являются обычным явлением в мегаполисах, сообщило издание Politico.

Хельсинки - одна из самых маленьких столиц ЕС с населением чуть менее 690 000 человек. Но на самом деле около 1,5 миллионов человек живут в столичном регионе и совершают поездки на работу по всей его территории.

Как достигли такого результата?

Финские специалисты провели целый комплекс мер, чтобы снизить аварийность. Рони Утриайнен (Roni Utriainen), инженер-дорожник из отдела городской среды Хельсинки, рассказал финской прессе, что это достижение было достигнуто благодаря “множеству факторов… но ограничение скорости - один из самых важных”.

И, кажется, не все они могут понравится жителям того же Минска или областных городов Беларуси.

Власти финской столицы ввели ограничения скорости до 30 км/час на половине улиц, а чтобы их соблюдали, установили 70 новых камер контроля скорости.

Также мэрия столицы Финляндии инвестировала в новые пешеходные и велосипедные дорожки (протяженностью более 1500 километров) и инфраструктуру. Также в Хельсинки расширили сеть общественного транспорта, запустив автобусы с автономным управлением.

Утриайнен рассказала, что такая модернизация помогла “сократить использование автомобилей, а вместе с этим и количество серьезных аварий”.