Глава ГАИ рассказал, будут ли камеры контролировать скорость самокатчиков в Беларуси

Опубликовано: 06.08.2025 13:18 , Обновлено: 06.08.2025

Начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков 6 августа, комментируя нововведения в Правила дорожного движения, ответил на вопрос о том, как чисто технически инспекторы планируют следить за самокатчиками и владельцами других средств персональной мобильности (СПМ) на дорогах. В новой редакции Правил дорожного движения (ПДД) для них ввели жёсткие скоростные ограничения.

По словам Ротченкова, те технические средства измерения скорости, которые есть в распоряжении Госавтоинспекции сегодня, позволяют контролировать скорости передвижения не только автомобилей, но и других участников дорожного движения.

Комментируя недавние случаи ДТП с пострадавшими велосипедистами и самокатчиками, когда водители настаивали на том, что они попросту не успевали заметить приближающихся к переходу людей, Ротченков заметил, что инспекторам “ничего не мешало экспериментальным путем рассчитать скорость”.

“Видеоаналитика, которая присутствует в городах сегодня, точно так же позволяет это определить. Ничего стоит на месте”, - заявил начальник ГАИ.

Ротченков сообщил, что поставщики оборудования, у которых ГАИ закупает камеры автоматической фиксации правонарушений (для контроля скорости, проезда на красный сигнал светофора и так далее) готовы поставлять оборудование и для автоматической фиксации нарушений со стороны этой категории участников дорожного движения. По его словам, для этих целей уже “есть новые разработки”.

Впрочем, когда именно камеры контроля скорости могут появиться на велодорожках и тротуарах в белорусских городах, Ротченков не уточнил, вместо точных сроков заявив лишь, что этот вопрос у ГАИ находится в “перспективной проработке”.

“Когда-нибудь, я думаю, все равно мы к этому придем”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в новой редакции ПДД для велосипедистов и пользователей СПМ появилась не только новая обязанность спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу, но и жёсткие ограничения по скорости:

на велодорожке — не более 25 км/ч,

на тротуаре — не более 10 км/ч.

Велосипедистов в Беларуси обязали спешиваться перед переходами. Узнали список всех изменений в ПДД