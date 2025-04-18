Инспекторов ДПС пересадят на белорусские мотоциклы? Первый экземпляр передали ГАИ Минска

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Опубликовано: 18.04.2025 14:46 , Обновлено: 18.04.2025

Министр внутренних дел Иван Кубраков 18 апреля презентовал управлению ГАИ ГУВД Минского горисполкома подарочный сертификат на новый патрульный мотоцикл ДПС, который изготовили на столичном мотовелозаводе - Minsk СХ 650. Планируется, что этот экземпляр пополнит автопарк дорожных инспекторов из Центрального РУВД.

Новый патрульный мотоцикл столичным инспекторам презентовали во время торжественной церемонии, на которую пригласили и генерального директора мотовелозавода Сергея Манько, рассказали в МВД.

Кубраков заявил, что в ближайшее время в ведомстве планируется обсудить вопрос закупки мототранспорта для Госавтоинспекции. По мнению главы МВД, он необходим для более эффективной профилактики правонарушений со стороны мотоциклистов. Для этого, по словам министра, инспекторам нужна и соответствующая подготовка, и экипировка, и оснащение.

“Мы должны организовать служебную деятельность таким образом, чтобы любой мотоциклист видел в сотруднике ГАИ в первую очередь человека, который окажет ему помощь. Но к тем, кто грубо нарушает ПДД, пощады быть не должно!” - заявил Кубраков.

Что касается закупки мототехники, министр назвал “приятным” тот факт, что теперь есть возможность “поставить на службу модель белорусского производства”. Впрочем, была ли это “разовая акция” или Минский мотовелозавод теперь будет обеспечивать белорусскую Госавтоинспекцию мототехникой на постоянной основе, Кубраков не уточнил.

“К слову, не всегда все зависит от мощности транспорта. На первом плане - профессионализм сотрудников. Поэтому обучение личного состава - во главе угла”, - добавил он.

В МВД отметили, что глава ведомства, а также его заместитель “лично протестировали новое транспортное средство специального назначения”.

Кстати, всего месяц назад начальник дорожно-патрульной службы “Стрела” МВД Беларуси Сергей Демченко рассказал об обновлении служебного автопарка. Сообщалось, что для инспекторов этого спецподразделения планируют закупить китайские мотоциклы.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что минский “МотоВелоЗавод” в последние годы не раз критиковали за то, что собственное производство там во многом заменили крупноузловой сборкой из деталей китайского производства. В результате в марте 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от Николая Ладутько, возглавлявшего тогда предприятие, вплотную заняться локализацией производства.

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В результате к началу 2023 года директор завода Сергей Манько обещал сделать мотоцикл “Минск” белорусским на 40% (ранее речь шла о локализации в 26% и 36%) - за счёт сиденья, фар и некоторых пластиковых деталей белорусского производства. Уже в конце 2024 года первый заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич заявила, что в скором времени (более точных сроков чиновница не назвала) нарастить локализацию по мотоциклам планируется до 50% - за счёт двигателя собственного производства.

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В январе этого года Александр Лукашенко, посещая Минский городской технопарк, на территории которого расположен “МотоВелоЗавод”, заявил, что в Беларуси могут производить “всё что угодно, даже космическую ракету”, но есть два главных сдерживающих фактора.

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