Опубликовано: 16.01.2025 13:01 , Обновлено: 16.01.2025

В Беларуси могут производить «всё что угодно, даже космическую ракету», но есть два главных сдерживающих фактора. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая 16 января Минский городской технопарк.

Президент заявил, что в стране есть серьёзные компетенции в различных сферах, унаследованные ещё с советских времён. «Нам надо развивать то, что мы умеем делать и что уже сделано. И мы знаем, как это сделать», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, сейчас важно развивать именно те направления, которые востребованы в стране и имеют прикладное значение: «А это всё надо: и автомобили, и тракторы, и велосипеды, и мотоциклы».

Он добавил, что в Беларуси могут сделать «всё что угодно, даже космическую ракету», но всё упирается во время и деньги. Да и большой вопрос, нужны ли стране космические ракеты, отметила пресс-служба Лукашенко.

Особое внимание Лукашенко уделил развитию «МотоВелоЗавода». Он напомнил, что ранее эту площадку предлагали отдать под жилую застройку, но он настоял на сохранении производства, но не такого, которое, по его словам, «загадит Минск».

Как доложил директор предприятия Сергей Манько, белорусские мотоциклы и велосипеды «пользуются большим спросом» как внутри страны, так и на зарубежных рынках, а по отдельным моделям уровень локализации достиг 80%.

«Ну вот. А говорили, нам не надо ни велосипеды, ни мотоциклы. Оказывается, нам всё надо. Велосипед и мотоцикл — это будущее», — заявил Лукашенко.

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