Инспекторов белорусской "Стрелы" решили пересадить на китайские мотоциклы

Опубликовано: 14.03.2025 11:14 , Обновлено: 14.03.2025

Начальник спецподразделения дорожно-патрульной службы "Стрела" МВД Беларуси Сергей Демченко рассказал об обновлении служебного автопарка. Для инспекторов планируют закупить китайские мотоциклы.

“Рассчитываем, что вскоре в арсенале сотрудников «Стрелы» появятся современные мотоциклы китайского производства с двигателями мощностью 1250 кубических сантиметров. Наши асы уже испытали возможности этих байков в ходе визита в Поднебесную”, - [link href=“https://www.mvd.gov.by/ru/news/14826” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждал [/link] в интервью газете МВД “На страже” Демченко.

Когда можно будет увидеть инспекторов на новых мотоциклах и сколько их решили закупить, он не уточнил. Но сказал, что “Стрела” “всегда стремится взять на вооружение передовые образцы техники”. “Изучаем новинки, которые стоят на вооружении аналогичных иностранных подразделений, и охотно перенимаем опыт их использования”, - добавил правоохранитель.

[info_b]К слову, в феврале 2019 года госгазета “СБ. Беларусь сегодня” [link href=“https://www.sb.by/articles/kuda-letit-strela-.html” target=“_blank” rel=“noopener”] писала [/link], что на балансе «Стрелы» тогда были мотоциклы Yamaha FJR1300 и BMW GS 800. [/info_b]

Еще он похвастался, что спецподразделение “располагает внушительным арсеналом технических средств”. Здесь Демченко имел в виду использование стражами дорог квадрокоптеров и уличных камер видеонаблюдения, подключенных к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

“Доступ к последним сотрудники получают в режиме онлайн и передают данные нарушителя ближайшим экипажам. Коллеги преградят тому дорогу в безопасном месте с минимальным риском и без помех для других”, - сказал начальник “Стрелы”.

По его словам, при наблюдении за дорожной ситуацией онлайн стражи дорог ускоряют сбор “доказательной базы”. “Все это работает и на профилактику. Не каждому нарушителю по душе краснеть перед сотрудником, объясняя причины проступка”, - считает Демченко.

Ранее Telegraf.news писал, что теперь все камеры на белорусских дорогах начали параллельно со своей основной функцией отслеживать и автомобили без пройденного техосмотра. Такую информацию 12 марта распространила гродненская Госавтоинспекция.

Все камеры на дорогах начали ловить авто без пройденного техосмотра – ГАИ Гродно