На «МотоВело» рассказали, что белорусского будет в мотоцикле «Минск»

Опубликовано: 02.02.2023 16:06 , Обновлено: 02.02.2023

Директор столичного мотовелозавода Сергей Манько пообещал сделать мотоцикл «Минск» белорусским на 40% (ранее говорил о 26% и 36%). И рассказал, что именно планируют локализовать.

Манько рассказал, за запчасти для классического мотоцикла «Минск D4 125» взялись целых 15 предприятий.

По его словам, транспортное средство должно стать на 40% белорусским за счет:

сиденья;

пластика;

щитков;

обтекателей;

фар переднего освещения;

указателей поворотов.

Кроме того, на площадях «МотоВелоЗавода» планируют делать раму и вообще всю металлоконструкцию. А часть электрических комплектующих мотоцикла взял на себя «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» (БАТЭ).

Напомним, в конце 2022 года Манько пообещал «нарастить локализацию» мотоцикла «Минск» до 26% к концу первого квартала 2023 года (то есть, ближе к апрелю), а к концу 2023 года — 36%.