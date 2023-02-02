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На «МотоВело» рассказали, что белорусского будет в мотоцикле «Минск»

На «МотоВело» рассказали, что белорусского будет в мотоцикле «Минск»
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Директор столичного мотовелозавода Сергей Манько пообещал сделать мотоцикл «Минск» белорусским на 40% (ранее говорил о 26% и 36%). И рассказал, что именно планируют локализовать.

Манько рассказал, за запчасти для классического мотоцикла «Минск D4 125» взялись целых 15 предприятий.

По его словам, транспортное средство должно стать на 40% белорусским за счет:

  • сиденья;
  • пластика;
  • щитков;
  • обтекателей;
  • фар переднего освещения;
  • указателей поворотов.

Кроме того, на площадях «МотоВелоЗавода» планируют делать раму и вообще всю металлоконструкцию. А часть электрических комплектующих мотоцикла взял на себя «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» (БАТЭ).

Напомним, в конце 2022 года Манько пообещал «нарастить локализацию» мотоцикла «Минск» до 26% к концу первого квартала 2023 года (то есть, ближе к апрелю), а к концу 2023 года — 36%.

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