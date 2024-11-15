ГАИ устроила внеплановые рейды в Минске. Кому пообещала «особый контроль»?

Опубликовано: 15.11.2024 14:18 , Обновлено: 15.11.2024

В пятницу, 15 ноября, столичная Госавтоинспекция объявила об усилении контроля на дорогах Минска. Заранее участников дорожного движения о рейдах в городе не предупреждали, поскольку причиной внеплановых проверок стало ухудшение погоды, точно предсказать которое порой не под силу даже синоптикам.

Профилактические мероприятия ещё накануне организовали, в частности, в Партизанском районе столицы. Как пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, особое внимание в непогоду решили уделить “уязвимым категориям” граждан, а именно, пешеходам.

Впрочем, профилактически беседы в рамках рейдов по городу инспекторы пообещали проводить не только с ними, но и с автомобилистами.

“Сотрудники ГАИ напоминают о сокращении светового дня и снижении видимости на дорогах. Также обращают внимание на необходимость использования фликера”, - рассказал начальник отдела ГАИ Партизанского района Минска Кирилл Буткевич, отметив, что фликер “повышает заметность пешехода для водителя”, что снижает риск ДТП.

[info_b]О плановых рейдах в Минске и других белорусских регионах, которые ГАИ наметила на ближайшие выходные, можно почитать в нашем материале по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее в ГАИ Минска дали рекомендации в связи мокрым снегом, который накрыл белорусскую столицу в ночь с 14 на 15 ноября. Там посоветовали водителям отказаться от некоторых манёвров, а пешеходам - от использования велосипедов и СПМ.

ГАИ Минска рекомендовала водителям не совершать эти манёвры после первого снега. От чего попросили отказаться пешеходов?

Тем временем Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси 15 ноября из-за “ухудшения погодных условий” и выпадения снега перевело коммунальные службы на “усиленный режим” работы.

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