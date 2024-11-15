Министерство ЖКХ перевело белорусские коммунальные службы на "усиленный режим" работы. Чем обрабатывают дороги?

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Опубликовано: 15.11.2024 12:23 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Беларуси 15 ноября перевело коммунальные службы на "усиленный режим" работы. Меру приняли из-за "ухудшения погодных условий" и выпадения снега.

Как рассказали в ведомстве, техника и работники коммунальных служб убирают улицы, тротуары, дворовые территории, а также обрабатывают их противогололедными материалами.

Также в стране организовали “непрерывный мониторинг” состояния дорог и улиц. По информации Министерства ЖКХ, к зиме подготовили 3854 машины: пескоразбрызгиватели, солеразбрызгиватели, снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы и тракторы для вывоза снега.

Фото: Министерство ЖКХ Беларуси

“Для защиты улиц, дорог, пешеходных зон от обледенения заготовлено 197,93 тыс. тонн пескосоляной смеси”, - добавили в ведомстве.

Чем обрабатывают дороги в Беларуси

Осенью 2023 года Telegraf.news писал, что, по информации предприятия “Горремавтодор Мингорисполкома”, дороги в столице обрабатывали противогололедными реагентами с “ингибирующей добавкой”.

«Мы рассчитываем, что это поможет снизить агрессивное воздействие соли на металлы, кожу и зеленые насаждения», — сказал тогда гендиректор предприятия Максим Белоус.

Также он говорил о заготовке песчано-соляных смесей и галита марки А.

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А ранее, в марте 2023-го, в “Горремавтодоре Мингорисполкома” рассказывали, что планируют обрабатывать дороги “техническими солями с использованием нового ингибитора”, разработанного белорусскими учеными.

Представитель предприятия тогда заявил, что этот ингибитор “примерно на 20% снижает коррозионную активность как на дорожное полотно, транспорт, так и на окружающую среду”.

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