Министерство ЖКХ перевело белорусские коммунальные службы на "усиленный режим" работы. Чем обрабатывают дороги?
Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Беларуси 15 ноября перевело коммунальные службы на "усиленный режим" работы. Меру приняли из-за "ухудшения погодных условий" и выпадения снега.
Как рассказали в ведомстве, техника и работники коммунальных служб убирают улицы, тротуары, дворовые территории, а также обрабатывают их противогололедными материалами.
Также в стране организовали “непрерывный мониторинг” состояния дорог и улиц. По информации Министерства ЖКХ, к зиме подготовили 3854 машины: пескоразбрызгиватели, солеразбрызгиватели, снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы и тракторы для вывоза снега.
“Для защиты улиц, дорог, пешеходных зон от обледенения заготовлено 197,93 тыс. тонн пескосоляной смеси”, - добавили в ведомстве.
Чем обрабатывают дороги в Беларуси
Осенью 2023 года Telegraf.news писал, что, по информации предприятия “Горремавтодор Мингорисполкома”, дороги в столице обрабатывали противогололедными реагентами с “ингибирующей добавкой”.
«Мы рассчитываем, что это поможет снизить агрессивное воздействие соли на металлы, кожу и зеленые насаждения», — сказал тогда гендиректор предприятия Максим Белоус.
Также он говорил о заготовке песчано-соляных смесей и галита марки А.
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А ранее, в марте 2023-го, в “Горремавтодоре Мингорисполкома” рассказывали, что планируют обрабатывать дороги “техническими солями с использованием нового ингибитора”, разработанного белорусскими учеными.
Представитель предприятия тогда заявил, что этот ингибитор “примерно на 20% снижает коррозионную активность как на дорожное полотно, транспорт, так и на окружающую среду”.
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