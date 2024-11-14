ГАИ предупредила о рейдах с "Белтехосмотром" в этой области Беларуси. А где организовали "круглосуточный мониторинг" дорог?

Опубликовано: 14.11.2024 21:45 , Обновлено: 14.11.2024

В Беларусь приходит зимняя погода - ГАИ усилила контроль на дорогах. Так, стражи дорог сообщили о рейдах как в Минске, так и в областях. И если где-то это обычные "целевые мероприятия", то в другом регионе вместе с инспекторами на трассах работают представители "Белтехосмотра".

В Минске - контроль за таксистами

Так, сотрудники столичной ГАИ организовали рейды на водителей “Яндекс Go”, причем не на всех подряд, а на иностранцев. В ведомстве рассказали, что инспекторы проводят “профилактическую работу”, в том числе с “применением мер административного воздействия” в отношении тех таксистов, которые нарушают ПДД и нормы безопасности дорожного движения.

По информации ГАИ, цель рейдов - поддерживать высокий уровень соблюдения ПДД таксистами-иностранцами.

Фото: ГАИ Минска

На Могилевщине - “целевые мероприятия”

В Могилевской области в период с 15 по 18 ноября стражи дорог пообещали провести “целевые мероприятия”, направленные на предупреждение наездов на пешеходов и велосипедистов.

В частности, инспекторы решили “усилить контроль” за соблюдением ПДД среди этих участников дорожного движения.

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На Гродненщине - профмероприятие “Техосмотр”

На территории Гродненщины сотрудники ГАИ и “Белтехосмотра” с 14 по 18 ноября проводят профилактическое мероприятие “Техосмотр”. Цель рейдов - предупредить ДТП, причиной которых являются технические неисправности авто.

В отделе ГАИ Щучинского РОВД напомнили, что за управление машиной без пройденного техосмотра можно получить штраф до 120 рублей, а если инспекторы заметят нарушение у водителя повторно в течение года, то сумма взыскания может увеличиться до 200 рублей.

На Брестчине - “круглосуточный мониторинг” дорог

В ГАИ Брестской области предупредили пешеходов и водителей об опасности на трассах из-за заморозков вечером и утром. “В таких погодных условиях для всех участников дорожного движения наиболее опасна гололедица. На скользкой дороге не только в несколько раз увеличивается тормозной путь, но и повышается опасность блокировки колес при торможении, что может привести к неуправляемому заносу”, - пояснили правоохранители.

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Они сообщили, что наряды ГАИ помогают участникам дорожного движения и готовы к “оперативному реагированию на любые нештатные ситуации”. Кроме того, на территории региона организовали “круглосуточный мониторинг” состояния трасс и улиц для того, чтобы службы вовремя организовали обработку дорожного покрытия и ликвидировали скользкость.

По всей Беларуси - профилактическая акция “Меняй свой стиль на зимний!”

В главном управлении ГАИ МВД сообщили, что с 27 ноября по 5 декабря Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию “Меняй свой стиль на зимний!”. По информации ведомства, цель мероприятия - профилактика ДТП в зимних условиях, а также пропаганда использования зимних шин.

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Так, до 1 декабря инспекторы запланировали рассказывать водителям об “основных рисках и угрозах безопасности”, а также о необходимости сезонной смены резины. А уже после этой даты будут контролировать, как авто готовы к использованию зимой. Пообещали проверить как наличие зимних шин, так и их исправность, передало агентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Брестчины предложила белорусам “сэкономить на топливе” и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, в частности давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.

ГАИ предложила белорусам «сэкономить на топливе». Что нужно сделать перед поездкой?