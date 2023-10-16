ГАИ решила усилить негласный контроль у мест массового отдыха. Где и какие ещё «спецмероприятия» объявили с 16 октября?

Опубликовано: 16.10.2023 08:59 , Обновлено: 16.10.2023

Госавтоинспекция Гродненской области решила на два дня усилить контроль за уязвимыми участниками дорожного движения. В частности, в ГАИ пообещали выслать дополнительные наряды ДПС на дороги, приближенные к местам массового отдыха белорусов, 16 и 17 октября. Однако, новые рейды и профилактические мероприятия объявили и в других регионах страны, уделяя внимания разным аспектам и участникам дорожного движения. Посмотрели, где и кого инспекторы ГАИ решили взять под "особый контроль".

Так, в Гродненской области 16 и 17 октября объявили “профилактические мероприятия по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения”. Под контроль решили взять, помимо прочего, соблюдение автомобилистами и мотоциклистами правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, скоростных режимов, правил обгона и перевозка пассажиров.

“Дополнительно наряды ДПС отработают и дороги, приближенные к местам массового отдыха граждан, где инспекторы уделят повышенное внимание выявлению водителей и пешеходов в состоянии опьянения, а также лиц, управляющих транспортным средством, без водительских прав”, - рассказали в ГАИ Гродненской области.

Пешеходов, велосипедистов и граждан на средствах персональной мобильности также пообещали держать в эти дни под контролем, причем работать инспекторы намерены в том числе в режиме негласного и смешанного контроля.

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Помимо Гродненской области, “спецмероприятия” и рейды с 16 октября сотрудники Госавтоинспекции намерены проводить в Могилевской области . Там до конца месяца объявлен комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автомобилей такси и автобусов.

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В Гомельской области до 20 октября под контролем ГАИ будет грузовой транспорт, а в Витебской области также до 20 октября инспекторы намерены проводить рейды по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

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