Могилевская ГАИ решила проводить рейды «на постоянной основе». Кого будут ловить?

Опубликовано: 12.10.2023 12:06 , Обновлено: 12.10.2023

В Могилёвской области инспекторы Госавтоинспекции решили выйти в рейды вместе с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В УВД Могилёвского облисполкома заявили, что такие рейдовые мероприятия намерены проводить "на постоянной основе".

В ходе таких совместных рейдов, как пояснили в УВД Могилёвского облисполкома, ГАИ усилит контроль на дорогах за школьниками, а с их родителями будут проводить разъяснительную работу, чтобы те не оставляли детей без присмотра на проезжей части.

Аналогичные мероприятия запланировала Госавтоинспекция Витебщины . Там такие рейды по профилактике ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения пообещали организовать с 10 по 20 октября.

В ГАИ Витебской области рассказали, что в эти дни инспекторы:

организуют ежедневные посты вблизи учреждений образования, которые расположены у дорог с интенсивным движением;

“отработают” нерегулируемые пешеходные переходы вблизи учреждений образования, используя методы негласного и смешанного контроля;

проведут профилактические беседы в трудовых коллективах, а также на родительских собраниях в

учреждениях образования.

Напомним, ранее в ГАИ рассказали, как быть, если по тротуару одновременно передвигаются велосипедист и пешеход. Кто кому должен уступить, а у кого преимущество? В ГАИ ответили на этот вопрос.

Кто «главнее» на тротуаре: пешеход или велосипедист? В ГАИ пояснили