В ГАИ объявили скрытную "фотоохоту" уже с понедельника. Кого и где в Беларуси будут снимать до конца октября?

Опубликовано: 15.10.2023 15:07 , Обновлено: 15.10.2023

Госавтоинспекции разных областей Беларуси в последнее время часто проводят "мероприятия" и рейды, ограниченные границами своих регионов. Вот и в этот раз, в Могилевской области водителей предупредили о локальной, но важной акции.

“С 16 по 30 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автомобилей такси и автобусов”, - предупредили в ГАИ Могилевской области.

[info_b]При этом “рейдовые мероприятия” в ГАИ Могилевщины пообещали проводить с использованием автомобилей “гражданского исполнения” и при помощи средств фото-, видеофиксации нарушений . Вполне вероятно, что в объектив камер ГАИшников на дорогах области попадут не только водители маршруток.

Будьте осторожны! То, что вы думаете, что уже трезвы, не значит, что это так. [/info_b]

Кстати, ранее ГАИ Могилёвской области объявила, что часть рейдовых мероприятий намерены проводить “на постоянной основе”.

Могилевская ГАИ решила проводить рейды «на постоянной основе». Кого будут ловить?

А тем временем, 14 и 15 октября инспекторы ГАИ вышли в рейды практически во всех областях страны. Правда, “особое внимание” уделяли разным аспектам: где-то запустили “Стрелу”, где-то останавливали грузовики, а в где-то — выставляли посты у пешеходных переходов.

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В Гродненской области, например, все выходные “в целях профилактики” пообещали отработать автодороги республиканского и местного значения.

“Усиленный контроль будет организован за водителями в состоянии алкогольного опьянения и водителями не имеющими права управления, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий по их вине”, - предупредили там, пообещав отработку в том числе и на гражданских авто.

Похожие мероприятия объявили Госавтоинспекции и других областей.

Стоит помнить, что с утра в понедельник сотрудники ГАИ во всех областях особенно внимательно проверяют всех водителей на случай наличия в крови остаточного алкоголя после отдыха на выходных. Поэтому в воскресенье белорусам лучше не употреблять спиртные напитки, если с утра в понедельник надо за руль. А ещё не забывайте про общественный транспорт.