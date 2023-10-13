ГАИ объявила рейды на выходные по всей Беларуси. Куда пообещали отправить «Стрелу», а где - останавливать грузовики?

Опубликовано: 13.10.2023 13:46 , Обновлено: 13.10.2023

Начиная с пятницы белорусская Госавтоинспекция традиционно усиливает меры по обеспечению безопасности на дорогах. Не станут исключением и грядущие выходные - 14 и 15 октября инспекторы ГАИ планируют выйти в рейды практически во всех областях страны. Правда, "особое внимание" уделять будут разным аспектам: где-то запустят "Стрелу", где-то будут останавливать грузовики, а в где-то - выставят посты у пешеходных переходов.

Массированная отработка дорог в Минской области

Так, ГАИ Минской области объявила о рейдовых мероприятиях по отработке аварийно-опасных участков автодорог с 13 по 15 октября . Усилить контроль (в том числе, негласный и смешанный) пообещали за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) в сельской местности. Особое внимание в этот раз решили уделить следующим аспектам:

управлению транспортными средствами нетрезвыми водителями;

вождению без права управления транспортными средствами;

нарушениям ПДД со стороны уязвимых участников дорожного движения в темное время суток (обязательное ношение фликеров);

предоставлению преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах;

нарушению правил перевозки пассажиров, в первую очередь-детей;

соблюдению скоростных режимов.

Рейды «Стрелы»на Брестчине

С пятницы по воскресенье, 13-15 октября , в Брестской области в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой МВД решило отправить дополнительные рейдовые группы спецподразделения ДПС “Стрела”. Особое внимание пообещали уделить предупреждению ДТП в темное время суток. .

“Пешеходам при движении по обочине или краю проезжей части в темноте обязательно использовать световозвращающие элементы и одежду повышенной видимости. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными в темное время суток. Особенно за городом, так как на дорогу могут выходить дикие животные”, - отметили в Брестском облисполкоме.

Грузовой транспорт под контролем Гомельской ГАИ

Взять под контроль грузовой транспорт пообещали в ГАИ Гомельской области. Причём комплекс профилактических мероприятий пообещали проводить ещё целую неделю - до 20 октября .

В ГАИ пояснили, что не будут ограничиваться “широкомасштабной разъяснительной работой среди населения”, но и пообещали проследить за выполнением водителями “правил, регламентирующих безопасную перевозку грузов”, тщательно проверять документы у водителей (в том числе - наличие соответствующей категории, прохождение предрейсового медицинского осмотра, соблюдение режима труда и отдыха).

“В случае выявления нарушений законодательства, к руководителям и должностным лицам будут применяться необходимые меры административного воздействия”, - предупредили в ГАИ.

В Гродненской области на контроле ГАИ - велосипедисты и пешеходы

ГАИ Гродненской области уже отчиталось о проведении комплекса дополнительных профилактических мероприятий, нацеленных на предупреждение ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в агрогородках и деревнях региона. Однако, судя по тому, что точных сроков профилактической акции под девизом: “Пешеход и велосипедист, будь заметен в темноте!” в ГАИ не озвучивали, она ещё не завершена, поэтому этим участникам дорожного движения нужно быть на чеку.

В частности, в ГАИ напомнили велосипедистам, что при движении вне населенных пунктов в темное время суток они должны:

быть одеты в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами,

включать фары: спереди - излучающую белый свет, сзади — излучающий красный свет.

На Могилёвщине и Витебщине объявили рейды по профилактике детского травматизма

Напомним, в Могилёвской и Витебской областях на днях стартовали рейды по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Причём если на Витебщине они ограничены по срокам - до 20 октября , то Могилёвские инспекторы ГАИ решили выходить в такие рейды вместе с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних “на постоянной основе”.

Могилевская ГАИ решила проводить рейды «на постоянной основе». Кого будут ловить?