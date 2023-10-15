В ГАИ Минска назвали самые опасные время суток и день недели. А какой день самый безопасный?

Опубликовано: 15.10.2023 20:21 , Обновлено: 15.10.2023

В пресс-службе ГАИ Минска решили рассказать о самых потенциально опасных времени суток и дне недели на дорогах в 2023 году. Но это не значит, что в другое можно расслабиться.

В ГАИ рассказали, что самым аварийным днём с января по сентябрь 2023 года стал вторник, так как в этот день недели ГАИ зафиксировала 86 учетных ДТП.

“По времени суток наиболее аварийно-опасными стали периоды с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00”, - рассказали в Госавтоинспекции. Получается, что утром и вечером во вторник лучше вообще за руль не садиться. Да и пешеходам держаться от проезжей части подальше.

И для этого есть причины. Ведь самыми распространенными видами ДТП в Минске в январе-сентябре 2023 года стали наезд на пешехода и столкновение транспортных средств на перекрестке (139 и 63 ДТП соответственно). При этом в ГАИ утверждают, что 45 наездов произошли по вине самих пешеходов.

Кстати, самым безопасным днём недели в плане ДТП в ГАИ назвали воскресенье. В этот день недели в 2023 году было зафиксировано всего 43 происшествия на дороге.

Ранее Телеграф сообщил, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России теперь официально имеет право штрафовать граждан Беларуси за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами фото- видеофиксации на территории России.

В России одобрили отправку «писем счастья» белорусам. Как это будет работать?