В ГАИ рассказали, координаты каких белорусов каршеринговые компании передают им в реальном времени

Опубликовано: 24.04.2024 12:59 , Обновлено: 24.04.2024

Столичная Госавтоиспекция заявила об усилении профилактической работы с клиентами каршеринговых сервисов. Инспекторы рассказали, что информацией о "подозрительных" водителях за рулём арендованного авто, в том числе, во время тематических рейдов ГАИ, с ними в режиме реального времени делят диспетчеры самих компаний. Узнали, координаты каких водителей могут попасть к инспекторам?

О том, как инспекторы вычисляют нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) за рулём каршеринговых авто, рассказал ведомственному изданию “На страже” начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Артем Нехай . По его словам сами диспетчеры компаний отслеживают движения авто в онлайн-режиме и сообщают координаты тех клиентов, “чья манера вождения их насторожила”.

При этом под подозрение, по словам представителя ГАИ, могут попасть не только те, кто заметно превышает скорость, но и те, кто “едет подозрительно медленно, раз за разом резко ударяя по тормозам”. Такая манера вождения, по словам Нехая, очень характерная для нетрезвых водителей.

В свою очередь инспектор ДПС Максим Беньковский отметил, что нередко жалоба на водителей каршеринга поступает от других автомобилистов. Таким образом, по его словам, удалось задержать водителя-бесправника, который арендовал авто по подложным документам, купленным через теневой интернет, а также другую бесправницу, которая на арендованной машине вместе с подругой устроила на оживлённой улице города импровизированную “тренировку” перед сдачей практического экзамена в ГАИ.

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В ГАИ напомнили водителям, которые берут машины напрокат, об ответственности и возможных последствиях нарушения ПДД. И речь не только о штрафах, которые грозят нарушителям, но и о материальной компенсации каршеринговой компании в случае ДТП.

“Клиенты сервисов помнят про поминутную тарификацию поездки и стараются быстрее добраться до пункта назначения. Некоторые ради экономии денег устраивают гонки. При этом за сохранность машин не переживают, хотя в договоре аренды прописаны существенные штрафные санкции за причиненный ущерб. Компенсировать, напомню, придется еще и простой транспорта на время его ремонта”, - заявил Беньковский.

Ранее Telegraf.news сообщил, что белорусская каршеринговая компания “Мультимоторс” предложила своим клиентам новую ПРО-подписку. Уникальность предложения заключается в том, что водителей, оформивших эту подписку, освобождают от необходимости оплачивать штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и совершенные на взятой на прокат машине ДТП.

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