ГАИ предупредила белорусов о внедрении новых знаков и разметки на дорогах. Когда и что будут значить?

Опубликовано: 04.04.2024 11:47 , Обновлено: 04.04.2024

Минская Госавтоинспекция рассказала о новых дорожных знаках и разметке, которые начнут использовать около учреждений образования. Экспериментальная разметка будет применена в столице уже в 2024 году.

По информации ГАИ, новой разметкой и знаками обозначат места, предназначенные для посадки и высадки учащихся.

“Имеются факты нарушения правил остановки и стоянки водителями транспортных средств в таких местах. Речь идет о длительной стоянке транспорта в этих зонах, что не позволяет в полной мере их использовать по назначению. Родители, которые привозят детей в школу, должны понимать, что эта зона — не место для стоянки, и что нужно уважать других участников движения”, — сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Фото: minsknews.by

По его словам, новшества будут дополнительно информировать водителей о наличии зоны для посадки и высадки школьников вблизи учреждений образования.

Экспериментальную разметку и знаки переменят около учреждений образования в Минске уже в 2024 году, сообщили в Госавтоинспекции.

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