ГАИ Беларуси рассказала, какое наказание грозит водителям за непредоставление преимущества "скорой"

Опубликовано: 04.04.2024 20:30 , Обновлено: 04.04.2024

Госавтоинспекция УВД Гродненского облисполкома провела рейд, в ходе которого инспекторы проверили, насколько быстро водители реагируют на автомобили специального назначения и пропускают ли их при движении на улицах.

Как рассказали сотрудники ГАИ Гродненщины, в ходе рейда один водитель не обеспечил беспрепятственный проезд автомобилю оперативного назначения. Судя по видео, инспекторы ехали на скорой помощи.

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В Госавтоинспекции отметили, что в случае, когда позади едет автомобиль оперативного назначения с включенными маячками, важно сконцентрироваться на дороге.

[info_b]К автомобилям специального назначения относят пожарные машины, кареты скорой помощи, коммунальные транспортные средства, автокраны, автофургоны для перевозки животных, передвижные ремонтные мастерские и не только.[/info_b]

Пешеходам, к слову, тоже нужно знать, что они должны предоставлять преимущество таким автомобилям.

В ГАИ напомнили, что, согласно законодательству, за непредоставление беспрепятственного проезда транспортному средству оперативного назначения белорусам грозит штраф в размере от двух до десяти базовых величин ( 80 - 400 рублей) с лишением права управления сроком до одного года.

Ранее Telegraf.news сообщал, что управление Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома объявило профилактические мероприятия под названием “Автобус”, которые проведут до 8 апреля в столице. Пообещали проверить техническое состояние и правомерность переоборудования авто для пассажирских перевозок.

ГАИ Минска объявила «негласный контроль» за некоторыми водителями до 8 апреля. Кому приготовиться?