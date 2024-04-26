ГАИ объявила неделю скрытых рейдов с мотопатрулями по всей Беларуси, а на выходных – «массированную отработку» одной трассы

Опубликовано: 26.04.2024 14:51 , Обновлено: 26.04.2024

В пятницу, 26 апреля, в преддверии выходных белорусская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов и других участников дорожного движения о новых плановых рейдах и профилактических мероприятиях. Некоторые из них затронут лишь конкретные регионы и участки республиканских трасс, а некоторые охватят территорию страны.

“Массированная отработка” одной из трасс в выходные

Так, в течение двух дней - 27 и 28 апреля - “массированную отработку” инспекторы ГАИ устроят на трассе Н-4739 “Мозырь-Петриков” в Гомельской области . Как пояснили в Гомельской ГАИ, этот участок “характеризуется наибольшей вероятностью нарушений ПДД” и, как следствие, здесь часто происходят ДТП.

Инспекторы пообещали уделить внимание следующим грубым нарушениям ПДД:

управлению транспортным средством в состоянии опьянения,

безправному вождению,

превышению скорости,

нарушению правил обгона,

нарушению правил перевозки пассажиров,

нахождению пешеходов на проезжей части в нетрезвом виде,

отсутствию фликеров на одежде пешеходов в темное время суток.

При этом инспекторы пообещали использовать “гласный, негласный и смешанный контроль”, снарядив патрули “приборами фото и видеофиксации”.

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Спецмероприятие “Безопасная область” в режиме смешанного контроля

Отработать основные трассы области “в режиме смешанного контроля” решила Госавтоинспекция Витебской области . В рамках спецмероприятия “Безопасная область” там решили уделить повышенное внимание следующим нарушениям ПДД:

выезду на полосу встречного движения,

превышению скорости,

нетрезвое вождение,

нетрезвых пешеходов на дороге,

наличию фликеров в тёмное время суток.

В дополнение к этому в Витебской области до 30 апреля ГАИ намерена пристально следить за транспортом предприятий. В ГАИ пояснили, что тем самым они стремятся “укрепить транспортную дисциплину” среди водителей субъектов хозяйствования. В ходе профилактических проверок инспекторы пообещали проверять у них:

водительское удостоверение,

допуск к участию в дорожном движении транспортных средств,

техническое состояние транспорта,

соблюдения правил перевозки груза.

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Республиканская акция “Мотоциклист”

Кроме того, по всей Беларуси с пятницы, 26 апреля, стартовала республиканская профилактическая акция “Мотоциклист”. Она продлится чуть больше недели и завершится лишь в следующую субботу, 4 мая . Начало акции положил Единый день безопасности дорожного движения, который ГАИ традиционно проводит в последнюю пятницу месяца.

Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, всю следующую неделю на дорогах будут работать мотопатрули, а рейдовые группы “ориентируют на пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов”, причём применять пообещали и негласный, и смешанный контроль.

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[info_b]Согласно официальным данным ГАИ, с начала года в Беларуси уже произошло 48 ДТП с участием мототранспорта. В них пострадали полсотни человек, четверо - лишились жизни. [/info_b]

“Профилактическая работа по повышению дисциплины и культуры вождения проводится с участниками мотосообществ и с индивидуальными владельцами мототехники”, - пояснила представительница ГАИ Анна Банадык.

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