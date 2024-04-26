ГАИ объявила неделю скрытых рейдов с мотопатрулями по всей Беларуси, а на выходных – «массированную отработку» одной трассы
В пятницу, 26 апреля, в преддверии выходных белорусская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов и других участников дорожного движения о новых плановых рейдах и профилактических мероприятиях. Некоторые из них затронут лишь конкретные регионы и участки республиканских трасс, а некоторые охватят территорию страны.
“Массированная отработка” одной из трасс в выходные
Так, в течение двух дней - 27 и 28 апреля - “массированную отработку” инспекторы ГАИ устроят на трассе Н-4739 “Мозырь-Петриков” в Гомельской области . Как пояснили в Гомельской ГАИ, этот участок “характеризуется наибольшей вероятностью нарушений ПДД” и, как следствие, здесь часто происходят ДТП.
Инспекторы пообещали уделить внимание следующим грубым нарушениям ПДД:
- управлению транспортным средством в состоянии опьянения,
- безправному вождению,
- превышению скорости,
- нарушению правил обгона,
- нарушению правил перевозки пассажиров,
- нахождению пешеходов на проезжей части в нетрезвом виде,
- отсутствию фликеров на одежде пешеходов в темное время суток.
При этом инспекторы пообещали использовать “гласный, негласный и смешанный контроль”, снарядив патрули “приборами фото и видеофиксации”.
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Спецмероприятие “Безопасная область” в режиме смешанного контроля
Отработать основные трассы области “в режиме смешанного контроля” решила Госавтоинспекция Витебской области . В рамках спецмероприятия “Безопасная область” там решили уделить повышенное внимание следующим нарушениям ПДД:
- выезду на полосу встречного движения,
- превышению скорости,
- нетрезвое вождение,
- нетрезвых пешеходов на дороге,
- наличию фликеров в тёмное время суток.
В дополнение к этому в Витебской области до 30 апреля ГАИ намерена пристально следить за транспортом предприятий. В ГАИ пояснили, что тем самым они стремятся “укрепить транспортную дисциплину” среди водителей субъектов хозяйствования. В ходе профилактических проверок инспекторы пообещали проверять у них:
- водительское удостоверение,
- допуск к участию в дорожном движении транспортных средств,
- техническое состояние транспорта,
- соблюдения правил перевозки груза.
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Республиканская акция “Мотоциклист”
Кроме того, по всей Беларуси с пятницы, 26 апреля, стартовала республиканская профилактическая акция “Мотоциклист”. Она продлится чуть больше недели и завершится лишь в следующую субботу, 4 мая . Начало акции положил Единый день безопасности дорожного движения, который ГАИ традиционно проводит в последнюю пятницу месяца.
Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, всю следующую неделю на дорогах будут работать мотопатрули, а рейдовые группы “ориентируют на пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов”, причём применять пообещали и негласный, и смешанный контроль.
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“Профилактическая работа по повышению дисциплины и культуры вождения проводится с участниками мотосообществ и с индивидуальными владельцами мототехники”, - пояснила представительница ГАИ Анна Банадык.
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