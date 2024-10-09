ГАИ Минщины объявила 5-дневную акцию "для повышения уровня дисциплины". На что обратить внимание водителям?

Опубликовано: 09.10.2024 12:56 , Обновлено: 09.10.2024

В УВД Минского облисполкома сообщили об акции, которую пообещали провести на территории региона с 10 по 14 октября. Её целью, по словам представителей ведомства, является "повышение уровня транспортной дисциплины" и профилактика ДТП.

Так, на протяжении пяти дней, с 10 по 14 октября, на территории Минской области сотрудники ГАИ запланировали провести акцию под названием “Уступи дорогу специальному транспорту”. Инспекторы уточнили, что это необходимо для профилактики ДТП среди водителей при движении машин оперативного назначения (МЧС, милиции, скорой, аварийной службы и т.д.) с включённой звуковой и световой сигнализацией.

В соответствии с действующим законодательством, за непредставление преимущества автомобилям оперативного назначения предусмотрена административная ответственность. Согласно ч. 10 ст. 18.13 КоАП РБ, водителю грозит штраф от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 белорусских рублей) с возможным лишением права управления сроком до 1 года.

Кроме того, Госавтоинспекция объявила акцию «Пешеход», которая с 8 по 13 октября пройдёт в Минском районе. Экипажи ГАИ пообещали провести “отработку мест концентрации ДТП”, а также аварийно-опасных участков дорог и улиц населённых пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на самых незащищённых участников дорожного движения.

Особое внимание, по словам инспекторов, будет направлено на нарушения со стороны пешеходов, которые находятся в нетрезвом состоянии и не используют фликеры в тёмное время суток.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Минской области провела в субботу, 5 октября, специальное мероприятие “Фильтр” на дороге Н-9033 в агрогородке Сеница. Посмотрели, как инспекторы проводят подобные “фильтры”, кого останавливают и за что штрафуют.

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Помимо этого, инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения. Речь идёт об устройстве, отвечающем за обогрев и обдув автомобильных стёкол.

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