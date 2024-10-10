ГАИ объявила 10-дневные рейды в одной области Беларуси. Кому пообещали "повышенное внимание" в час пик?

Опубликовано: 10.10.2024 09:57 , Обновлено: 10.10.2024

Госавтоинспекция Витебской области объявила 10-дневные рейды, которые пройдут на территории региона в утренние и вечерние "часы пик" вблизи пешеходных переходов. Так, с 10 по 20 октября сотрудники ГАИ пообещали провести "комплекс профилактических мероприятий", направленный на предупреждение ДТП с "уязвимыми участниками дорожного движения".

В ведомстве уточнили, что особое внимание уделят нерегулируемым пешеходным переходам, на которых отмечается “повышенный риск совершения ДТП”. Кроме того, инспекторы напомнили о необходимости соблюдать ПДД тем белорусам, которые предпочитают перемещаться на велосипедах или средствах персональной мобильности (моноколёсах, гироскутерах, электросамокатах и т.д.)

Усиление контроля, по словам сотрудников ГАИ, связано как с приходом осени, так и с авариями, которые произошли в городе в начале недели. Инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ МВД Витебского облисполкома Мария Комлева подчеркнула, что только за понедельник в ДТП попали три пешехода, среди которых — 9-летний мальчик.

В Госавтоинспекции предупредили, что “повышенное внимание” будет уделено нарушениям, которые являются основными причинами ДТП, а именно:

непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах;

нахождение на проезжей части без фликеров;

нахождение на дороге в состоянии алкогольного опьянения.

Что грозит за отсутствие фликера?

В ГАИ напомнили, что обязанность пешеходов обозначать себя световозвращающим элементом в сумерках и ночью закреплена в пункте 17.1 действующих Правил дорожного движения. Отметим, что там чётко прописано: фликер обязателен «при движении по краю проезжей части дороги». Согласно статье 18.20 КоАП РБ, за нарушение этого требования можно «заработать» штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (от 40 до 120 рублей).

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А что на Минщине?

В УВД Минского облисполкома сообщили об акции, которую пообещали провести на территории региона с 10 по 14 октября. Её целью, по словам представителей ведомства, является “повышение уровня транспортной дисциплины” и профилактика ДТП.

Так, на протяжении пяти дней, с 10 по 14 октября, на территории Минской области сотрудники ГАИ запланировали провести акцию под названием «Уступи дорогу специальному транспорту». Инспекторы уточнили, что это необходимо для профилактики ДТП среди водителей при движении машин оперативного назначения (МЧС, милиции, скорой, аварийной службы и т.д.) с включённой звуковой и световой сигнализацией.

В соответствии с действующим законодательством, за непредставление преимущества автомобилям оперативного назначения предусмотрена административная ответственность. Согласно ч. 10 ст. 18.13 КоАП РБ, водителю грозит штраф от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 белорусских рублей) с возможным лишением права управления сроком до 1 года.

Кроме того, Госавтоинспекция объявила акцию «Пешеход», которая с 8 по 13 октября пройдёт в Минском районе. Экипажи ГАИ пообещали провести «отработку мест концентрации ДТП», а также аварийно-опасных участков дорог и улиц населённых пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на самых незащищённых участников дорожного движения.

Ранее Telegraf.news писал, что инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения.

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