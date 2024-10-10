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Синоптики пообещали белорусам «очень мокрые» выходные. Где будет лить «без перерыва» и когда ждать заморозки до -2°С?

Синоптики пообещали белорусам «очень мокрые» выходные. Где будет лить «без перерыва» и когда ждать заморозки до -2°С?
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На смену активным атмосферным фронтам с Западной Европы в Беларусь в ближайшие дни должны прийти прохладные воздушные массы со Скандинавии. Они принесут с собой ночные заморозки, порывистый ветер и дожди. Уже в пятницу на территории Беларуси установится «очень мокрая погодка», предупредили синоптики. Посмотрели, какую температуру спрогнозировали на выходные.

“Завтра у нас в Беларуси будет погодка мокрая, даже очень, ожидаются на большей части территории страны продолжительные умеренные дожди, местами сильные дожди. В Минске, боюсь, дождь на весь день без перерыва! До 26 мм осадков”, - опубликовали предупреждение авторы тематического Tegeram-канала @nadvorie.

Ссылаясь на данные прогностической модели ICON, они сообщили, что к “весьма сильным дождям” в пятницу, 11 октября , также следует готовиться жителям Витебской области, где атмосферный фронт “обострится ближе к ночи”.

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Этот прогноз подтвердили и профессиональные синоптики из Белгидромета. Там на 11 октября из-за сильных дождей выписали “оранжевое” предупреждение для двух областей Беларуси - Минской и Витебской. Для Брестской области выписали “жёлтое” предупреждение, что означает “потенциально опасные” метеоявления.

Карта метеопредупреждений от Белгидромета на 11 октября 2024 г.
Карта метеопредупреждений от Белгидромета на 11 октября 2024 г.

При этом температура воздуха в этот день, согласно оперативному прогнозу ведомства, будет оставаться довольно комфортной в течение суток: ночью в диапазоне +9..+15°С по стране, максимальная дневная - от +11°С по западу до +21°С по востоку Беларуси.

Какой будет погода в выходные, 12-13 октября?

А вот в выходные, по прогнозу Белгидромета, ожидается приход прохладных воздушных масс со Скандинавии. В субботу, 12 октября , ночью и утром местами по стране всё ещё будут идти сильные дожди, утром кое-где будут слабые туманы, а Могилёвской области ожидается  порывистый ветер.

Ночная температура будет колебаться от +2°С по западу до +10°С по востоку страны, а днём воздух прогреется до +8..+14°С. Практически такую же максимальную дневную температуру Белгидромет спрогнозировал и на воскресенье, 13 октября. Дождливая погода сохранится повсеместно, а вот ночью местами ожидаются заморозки 0..-2°С (впрочем, в среднем по стране ночные максимумы составят от +1°С до +8°С).

Ранее Telegraf.news рассказал, какой, согласно прогнозам американских климатологов и метеорологов, будет зима 2024/2025. В эти дни они с интересом наблюдают за развитием полярного вихря, от которого напрямую зависит то, будут ли зимой обильные снегопады и крепкий морозец или же установится мягкая и практически бесснежная погода. Предварительные выводы специалистов говорят о том, что таким слабым, как сейчас, в начале октября полярный вихрь не был с 1981 года, а значит, нужно готовиться к очередным природным аномалиям.

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