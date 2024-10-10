Синоптики пообещали белорусам «очень мокрые» выходные. Где будет лить «без перерыва» и когда ждать заморозки до -2°С?

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Опубликовано: 10.10.2024 13:14 , Обновлено: 10.10.2024

На смену активным атмосферным фронтам с Западной Европы в Беларусь в ближайшие дни должны прийти прохладные воздушные массы со Скандинавии. Они принесут с собой ночные заморозки, порывистый ветер и дожди. Уже в пятницу на территории Беларуси установится «очень мокрая погодка», предупредили синоптики. Посмотрели, какую температуру спрогнозировали на выходные.

“Завтра у нас в Беларуси будет погодка мокрая, даже очень, ожидаются на большей части территории страны продолжительные умеренные дожди, местами сильные дожди. В Минске, боюсь, дождь на весь день без перерыва! До 26 мм осадков”, - опубликовали предупреждение авторы тематического Tegeram-канала @nadvorie.

Ссылаясь на данные прогностической модели ICON, они сообщили, что к “весьма сильным дождям” в пятницу, 11 октября , также следует готовиться жителям Витебской области, где атмосферный фронт “обострится ближе к ночи”.













Этот прогноз подтвердили и профессиональные синоптики из Белгидромета. Там на 11 октября из-за сильных дождей выписали “оранжевое” предупреждение для двух областей Беларуси - Минской и Витебской. Для Брестской области выписали “жёлтое” предупреждение, что означает “потенциально опасные” метеоявления.

Карта метеопредупреждений от Белгидромета на 11 октября 2024 г.

При этом температура воздуха в этот день, согласно оперативному прогнозу ведомства, будет оставаться довольно комфортной в течение суток: ночью в диапазоне +9..+15°С по стране, максимальная дневная - от +11°С по западу до +21°С по востоку Беларуси.

Какой будет погода в выходные, 12-13 октября?

А вот в выходные, по прогнозу Белгидромета, ожидается приход прохладных воздушных масс со Скандинавии. В субботу, 12 октября , ночью и утром местами по стране всё ещё будут идти сильные дожди, утром кое-где будут слабые туманы, а Могилёвской области ожидается порывистый ветер.

Ночная температура будет колебаться от +2°С по западу до +10°С по востоку страны, а днём воздух прогреется до +8..+14°С. Практически такую же максимальную дневную температуру Белгидромет спрогнозировал и на воскресенье, 13 октября. Дождливая погода сохранится повсеместно, а вот ночью местами ожидаются заморозки 0..-2°С (впрочем, в среднем по стране ночные максимумы составят от +1°С до +8°С).

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