ГАИ предложила белорусам «сэкономить на топливе». Что нужно сделать перед поездкой?

Опубликовано: 11.11.2024 17:04 , Обновлено: 11.11.2024

Брестская Госавтоинспекция предложила белорусам "сэкономить на топливе" и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, а конкретнее — давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.

Инспекторы обратили внимание, что правильное давление в шинах – “залог безопасности и экономии топлива”. При этом в ведомстве посоветовали не забывать о балансировке, которая поможет “избежать вибраций и улучшить управляемость автомобиля”. “Правильный выбор и своевременная замена шин – это не только вопрос комфорта, но и, прежде всего, безопасности на дороге”, — подчеркнули в Брестской ГАИ.

Какие штрафы грозят, если не “переобуться”?

На предприятии “Белтехосмотр” напомнили, что до 1 декабря водителям нужно переобуть свои авто на зимнюю резину, подчеркнув, что это необходимо сделать на все четыре колеса. Также важно обратить внимание на остаточную высоту рисунка протектора. Она должна быть не менее 4 мм.

В противном случае водителям грозит либо предупреждение, либо штраф до 1 базовой величины по ч. 2 ст. 18.11 КоАП Беларуси (до 40 рублей сейчас). Если же инспекторы повторно заметят зимние шины с остаточной высотой рисунка протектора меньше 4 мм, то размер штрафа, согласно ч. 8 ст. 18.11, составит от 2 до 5 базовых (от 80 до 200 рублей).

Кроме того, важно проследить, чтобы на зимних шинах стояла маркировка М+S, M&S, M.S, M S или же был символ горы с тремя пиками со снежинкой внутри. Также можно использовать комплекты шин с отметкой All Seasons.

Ранее Telegraf.news писал, что среди водителей до сих пор циркулируют различные мифы и теории о зимних шинах, которые, возможно, были правдой 30 лет назад, но сегодня им точно нет места. К примеру, установка зимних шин только на переднюю ось (на переднеприводных автомобилях) была очень популярной практикой на белорусских дорогах лет так 10-15 назад.

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Также мы писали, что в Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательны с 1 декабря. Однако заморозки часто начинаются уже в ноябре. Посмотрели, что говорят эксперты и при какой температуре зимние шины на самом деле необходимы.

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