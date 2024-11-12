Три предприятия призвали белорусов сдавать им шины. А заплатят?

Опубликовано: 12.11.2024 19:56 , Обновлено: 12.11.2024

Скоро зима, часть водителей уже поменяла летние шины на зимние, но кому-то это предстоит еще сделать до 1 декабря. Конечно, при замене резины может возникнуть проблема: куда девать старую. Три белорусских предприятия предложили сдавать им.

Сразу отметим, что, увы, ни одно из них не предложило деньги за старые шины, то есть прием безвозмездный. Так, в Бобруйске Могилевской области сдать изношенные шины, покрышки и камеры призвала “Белшина”.

Конечно, вариант не для всех, так как придется ехать в этот город, но оставим адрес: Минское шоссе, 4, вход со стороны ул. Шинная (КПП №8). Пообещали принимать шины в будние дни с 8:00 до 16:30 (обед – с 12:00 до 12:30), передал портал abw.by.

Также сдать старую резину можно в приемно-заготовительные пункты предприятия «Белвторресурсы». Здесь уже вариантов больше: есть точки в Минске, Минской и Брестской областях. Конкретные адреса - на карте по ссылке.

Скриншот: belvtorresurs.by

«Белшина» пообещала экономию топлива до 2,5% на новых зимних шинах. Водители оставили свои отзывы на белорусскую резину

Но есть нюансы. Как рассказали на предприятии, можно сдать шины в количестве до четырех штук, они не должны быть шипованными. Также прием зависит от наличия свободного места для складирования резины.

Кроме того, шины на переработку можно сдать в приемный пункт предприятия “Экология города”. Он расположен в агрогородке Михановичи Минской области. Здесь за сдачу резины человеку придется заплатить 8 рублей (за одну штуку).

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтехосмотр» предупредил белорусов о штрафах за зимние шины, как за летние. На предприятии подчеркнули, что резину нужно установить на все колеса авто. Там рассказали, какими должны быть шины, чтобы не получить штраф.

«Белтехосмотр» предупредил белорусов о штрафах за зимние шины, как за летние. Сколько?