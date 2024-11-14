В машине замёрзла "омывайка"? Автоэксперт назвал 2 лучших способа растопить без последствий

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Опубликовано: 14.11.2024 11:00 , Обновлено: 14.11.2024

Осенью морозы нередко появляются внезапно, чем застают врасплох водителей, которые до последней минуты тянули с заменой летнего стеклоомывателя. Последствия такой оплошности могут обойтись дорого, но, к счастью, есть несколько простых способов решить эту проблему. Рассказываем, каких ошибок стоит избегать, пытаясь растопить "омывайку", и какие способы решения проблемы наиболее эффективны.

Летний стеклоомыватель, также именуемый в народе “омывайкой”, в первую очередь предназначен для эффективного удаления загрязнений со стекла. Он не пригоден для использования при низких температурах, поскольку содержит много воды и быстро замерзает.

Зимняя же “омывайка” содержит больше спирта и поверхностно-активных веществ в своём составе. Поэтому она эффективно предотвращает замерзание стекол в морозную погоду, когда температура опускается до -20 градусов Цельсия.

Чем опасен замёрзший стеклоомыватель?

Кому-то замерзшая жидкость омывателя может показаться несущественной проблемой, но на самом деле это может привести к серьезным последствиям для безопасности.

Прежде всего, потому, что водитель теряет возможность очищать лобовое стекло в дождь, снег или грязь. В результате это ограничивает видимость и увеличивает риск возникновения ДТП. Кроме того, замерзшая омывайка может привести к повреждению трубок системы омывателя или повреждению бачка с жидкостью.

В крайних случаях замерзание жидкости омывателя лобового стекла может привести к повреждению насоса омывателя. Ледяная масса может оказаться слишком густой для перекачки, что повредит механизм.

Новость Телеграф

Что делать, если летняя “омывайка” замёрзла?

Если у вас замерзла летняя жидкость для омывателя стекла, есть несколько простых способов решить проблему.

Одним из лучших и самых простых вариантов является оставить машину в теплом месте. Это может быть гараж или подземная парковка в торговом центре.

В таких условиях “омывайка” должна оттаять уже через несколько десятков минут. Используйте оттаявшую жидкость. Когда бак опустеет, можно залить зимнюю стеклоомывайку и прокачать её по всей системе.

В Сети можно найти массу советов, которые также призваны помочь решить проблему замерзшего стеклоомывателя. Однако некоторые из них могут обернуться большими проблемами.

Например, в бачок с замерзшей жидкостью омывателя не стоит заливать горячую воду. Резкое изменение температуры может повредить пластиковые и резиновые компоненты системы.

Кроме того, как заметил эксперт автосалона RDM Import, такой метод может быть неэффективен. Если в бачке «омывайки» больше половины, этот способ не сработает совсем. Более того, долитая вода спустя пару часов также замёрзнет, усложнив проблему.

Вместо этого гораздо лучше долить в бачок незамерзающую жидкость. Эффект усилится, если её предварительно немного подогреть.

Можно использовать и другие спиртосодержащие жидкости. Например, хорошо себя зарекомендовал дедушкин способ с д обавлением в бачок стеклоомывателя дешёвой водки .

Однако стоит помнить, что при её использовании в салоне на некоторое время будет слышен специфический запах.

Ещё более эффективное средство - использовать спиртосодержащий (70%) антисептик . Однако в белорусских аптеках их отпускают только по рецепту.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с наступлением холодов для автовладельцев становится актуальным вопрос о выборе качественной зимней стеклоомывающей жидкости (она же “омывайка” или “незамерзайка”). Темнеть начинает все раньше, поэтому важно, чтобы она без нареканий очищала стекло, не оставляя разводов, и обеспечивала хороший обзор водителю. И, главное, не замерзала при минусовых температурах.

Как выбрать качественную «незамерзайку»? Ищите эти слова на этикетке и встряхните канистру