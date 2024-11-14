В "Белтехосмотре" назвали 3 самые частые неисправности, из-за которых белорусы не пройдут ТО

Опубликовано: 14.11.2024 19:52 , Обновлено: 14.11.2024

В "Белтехосмотре" рассказали, из-за каких неисправностей машины белорусы чаще всего не проходили техосмотр (ТО) в 2024 году (по результатам 10 месяцев). Также представитель предприятия рассказал, чем отличается ТО зимой.

“За 10 месяцев этого года около 20% транспортных средств, а это около 260 тыс., были признаны не соответствующими установленным требованиям. Из них около 40% не прошли техосмотр из-за несоответствия тормозной системы, около 20% — из-за несоответствия внешних световых приборов, около 6% — из-за двигателя”, - поделился цифрами начальник управления организации гостехосмотра «Белтехосмотра» Михаил Михаловский.

По его словам, единственное отличие при прохождении ТО зимой - проверка наличия зимних шин. “Она [резина] должна стоять на всех колесах, иметь соответствующую маркировку. Шины с шипами также устанавливаются на все колеса”, - напомнил Михаловский, передал портал sb.by.

Он добавил, что авто на техосмотр нужно пригонять в чистом виде, у машины должен быть заправлен топливный бак, а двигатель - прогрет до рабочей температуры.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтехосмотр» предупредил белорусов о штрафах за зимние шины, как за летние. На предприятии рассказали, какой должна быть резина, чтобы не получить штраф. Так, среди прочего важно посмотреть, чтобы на шинах стояла маркировка М+S, M&S, M.S, M S или же был определенный символ.

«Белтехосмотр» предупредил белорусов о штрафах за зимние шины, как за летние. Сколько?

Также мы рассказывали, что три белорусских предприятия предложили водителям сдавать им старые шины. К примеру, привезти изношенную резину можно в приемно-заготовительные пункты предприятия «Белвторресурсы». Есть точки в Минске, Минской и Брестской областях.

Три предприятия призвали белорусов сдавать им шины. А заплатят?