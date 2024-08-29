ГАИ предупредила о "максимальном количестве" патрулей с добровольцами в Минске. А где "усиленная" отработка дорог?

Опубликовано: 29.08.2024 13:52 , Обновлено: 29.08.2024

Госавтоинспекция Минска сообщила о "максимальном количестве" нарядов дорожно-патрульной службы (ДПС) с добровольцами и не только на дорогах столицы в один день. А ГАИ Гродненщины запланировала отработку двух автодорог в регионе.

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, стражи дорог запланировали на 30 августа Единый день безопасности дорожного движения “В новый учебный год - безопасных всем дорог!”. Поэтому возле учебных заведений столицы и выставят патрули в том числе с членами добровольной дружины ГАИ, другими сотрудниками милиции общественной безопасности (МОБ), представителями Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) и “отрядами юных инспекторов движения”.

Мероприятие организовали для предупреждения ДТП с участием детей и привлечения внимания всех участников дорожного движения к обеспечению безопасности несовершеннолетних на дороге.

В минской ГАИ напомнили водителям, что за нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штраф до четырех базовых величин (до 160 рублей). Кроме того, при совершении ребенком правонарушения до достижения возраста привлечения к ответственности, согласно действующему законодательству, к ответственности привлекаются законные представители по ч. 1 ст.10.3 КоАП Беларуси. Здесь наказание - штраф до 10 базовых (до 400 рублей).

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Рейды ГАИ на Гродненщине

Госавтоинспекция Гродненской области предупредила водителей об “усиленном контроле” на дорогах 30 августа и 1 сентября . Стражи дорог пообещали уделить “большое внимание” безопасности на загородных дорогах, в частности отработать трассы М-6 “Минск-Гродно” и Р-11 “Поречаны - Новогрудок - Несвиж”.

Вот за какими нарушениями - “усиленный контроль” инспекторов:

водители в состоянии алкогольного опьянения и бесправники,

превышение скоростных режимов,

нарушение правил обгона.

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“В период отработки организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением”, - добавили в ГАИ Гродненщины.

Ранее Telegraf.news сообщал об отработках автодорог на Гомельщине. Так, рейды запланировали в том числе на 30 и 31 августа. Как сообщили в ГАИ, патрули будут дежурить в наиболее опасных местах автомагистралей, уделяя пристальное внимание пьяным водителям и не только.

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Также мы писали, что 25 августа в Беларуси началось специальное комплексное мероприятие ГАИ «Внимание — дети». На протяжении 10 дней, до 5 сентября, водители обязаны ездить в дневное время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе — штраф.

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