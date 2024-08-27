ГАИ объявила 5-дневные рейды на 2 дорогах Беларуси. За что пообещали штраф 480 рублей?

Опубликовано: 27.08.2024 20:42 , Обновлено: 27.08.2024

Госавтоинспекция Гомельского облисполкома объявила масштабные рейды по всей стране. Так, стражи дорог пообещали выйти на две республиканские трассы, которые характеризуются "наибольшей вероятностью" нарушений ПДД. По словам инспекторов, особое внимание уделят не только водителям, но и пешеходам.

Речь идёт об отработке двух автомобильных дорог: Р-35 и Р-23. По информации ведомства, с 27 по 31 августа патрули будут дежурить в наиболее опасных местах автомагистралей, уделяя пристальное внимание пьяным водителям, любителям не соблюдать скорость и правила перевозки пассажиров. Кроме того, стражи дорог пообещали следить за обгоном, отсутствием прав и соблюдением ПДД со стороны пешеходов. Наряды будут дежурить по следующему графику:

с 27 по 28 августа — дорога Р-35 «Калинковичи - Брагин – Комарин – гр. Украины»;

с 30 по 31 августа — дорога Р-23 «Минск-Микашевичи».

Во время патрулирования правоохранители решили использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Кроме того, в ГАИ рассказали, что инспекторы будут снаряжены приборами фото- и видеофиксации.

[info_b] Напомним, наказание за превышение скорости в Беларуси напрямую зависит от того, на сколько её превысили. Согласно ст. 18.12 КоАП РБ, на сегодняшний день в стране действуют следующие штрафы:

от 10 до 20 км/ч — до 1 БВ (40 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 БВ (до 120 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 БВ (до 400 рублей);

более чем на 40 км/ч — от 8 до 12 БВ (до 480 рублей).

Если водитель повторно в течение года превысил скорость более чем на 20 км/ч, штраф вырастет в разы — от 5 до 15 БВ (то есть до 600 рублей). В этом случае нарушителя также могут лишить прав на срок до одного года. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что cтарший инспектор по особым поручениям ГАИ МВД Сергей Пивоваров напомнил, что с 25 августа в стране начнётся специальное комплексное мероприятие “Внимание — дети”. Так, на протяжении десяти дней, до 5 сентября, водители обязаны ездить в дневное время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе — штраф.

Штраф до 320 рублей. ГАИ предупредила белорусских водителей о 10 особых днях