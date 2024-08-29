На дорогах Гомеля появились «интеллектуальные столбики». Чем помогут пешеходам кроме световых индикаторов?

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Опубликовано: 29.08.2024 09:32 , Обновлено: 29.08.2024

На одном из пешеходных переходов Гомеля недавно появились "интеллектуальные предупреждающие столбики". Подобные дополнительные средства организации движения на дорогах в Беларуси используются впервые. Узнали, как они работают и как должны привлекать внимание пешеходов помимо световой индикации.

Предупреждающие “интеллектуальные столбики” установили на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улицы Пролетарской и площади Ленина в Гомеле в дополнение к светофору. В момент, когда движение пешеходов запрещено, они горят красным и на специальных экранах появляется надпись “стой”. В тот момент, когда на светофоре загорается разрешающий сигнал, столбики “зеленеют” и на них появляется надпись “иди”.

Однако, как пояснили в гомельской милиции, привлекать внимание пешеходов будут не только световые, но и голосовые индикаторы.

“Принцип работы указанных столбиков заключается в том, что когда пешеход попадает на траекторию луча между излучателем и приемником двух стобиков, он блокирует или рассеивает часть лучей, в результате чего срабатывает звуковой сигнал, указывающий движение пешехода на запрещающий сигнал светофора”, - пояснили принцип действия столбиков в милиции.

Фотографии и видео того, как работают на практике такие “интеллектуальные столбики”, появились в официальном Telegram-канале органов внутренних дел Гомельщины. Там выразили уверенность в том, что такие дополнительные меры позволят “снизить вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий”.