Белорусов предупредили об "опасности" на дороге из Минска в Витебск в конце лета. В чем дело?
В Березинском биосферном заповеднике предупредили белорусов об "опасности для всех участников дорожного движения" на автомагистрали М-3 "Минск - Витебск" и призвали смотреть на дорожные знаки.
Как пояснили в заповеднике, в конце лета - начале осени у лосей и оленей наступает пора брачных игр, или гона. В этот период животные перемещаются активнее, зачастую попадая на автодороги.
В учреждении рассказали, что животные в пору гона теряют характерную для них бдительность и осторожность, из-за этого чаще попадают под колеса.
Наиболее активны лоси и олени вечером, утром и ночью. В Березинском биосферном заповеднике также сообщили, что через трассу М-3 “Минск - Витебск”, 17 км которой затрагивает заповедник, проходят пути сезонных миграций многих животных.
Поэтому важно смотреть на дорожные знаки, соблюдать скоростной режим и снижать скорость на участках с плохой видимостью, особенно в темное время суток.
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Также мы писали, что эксперты ClickMechanic призвали всех водителей проверить одну деталь в авто до конца лета, заявив, что в жаркую погоду она может выйти из строя. «Одним из наиболее частых негативных воздействий лета на транспортные средства является то, что моторное масло становится более жидким и быстрее разлагается, что создает серьезные проблемы для двигателей”, - отметил гендиректор ClickMechanic Эндрю Джервис.
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