Белорусов предупредили об "опасности" на дороге из Минска в Витебск в конце лета. В чем дело?

Опубликовано: 26.08.2024 12:11 , Обновлено: 26.08.2024

В Березинском биосферном заповеднике предупредили белорусов об "опасности для всех участников дорожного движения" на автомагистрали М-3 "Минск - Витебск" и призвали смотреть на дорожные знаки.

Как пояснили в заповеднике, в конце лета - начале осени у лосей и оленей наступает пора брачных игр, или гона. В этот период животные перемещаются активнее, зачастую попадая на автодороги.

Фото: Березинский биосферный заповедник

В учреждении рассказали, что животные в пору гона теряют характерную для них бдительность и осторожность, из-за этого чаще попадают под колеса.

Фото: Березинский биосферный заповедник

Наиболее активны лоси и олени вечером, утром и ночью. В Березинском биосферном заповеднике также сообщили, что через трассу М-3 “Минск - Витебск”, 17 км которой затрагивает заповедник, проходят пути сезонных миграций многих животных.

Поэтому важно смотреть на дорожные знаки, соблюдать скоростной режим и снижать скорость на участках с плохой видимостью, особенно в темное время суток.

Фото: Березинский биосферный заповедник

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщили, что 1 сентября в Беларуси начнется сезон охоты на бобра и выдру. Из-за этого в местах охоты могут появиться капканы.

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