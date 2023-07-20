Можно ли белорусам летом водить авто голыми? Не все так очевидно

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Опубликовано: 20.07.2023 13:33 , Обновлено: 20.07.2023

Летом, когда на улице жарко, некоторым водителям наверняка хочется снять футболку и ездить за рулем полуголыми. Особенно тем, у кого в машине нет кондиционера. Несмотря на то, что в Правилах дорожного движения (ПДД) об этом ничего не сказано, ответ на вопрос не так очевиден. Почему?

По словам инструктора одной из минских автошкол, снять футболку водителю в жару — «не вариант».

«Хоть в ПДД и нет прямого запрета, вождение с обнаженным торсом имеет признаки хулиганских действий . Такое поведение нарушает общественный порядок. Ведь автомобилист поневоле будет притягивать взгляды других участников дорожного движения, отвлекая их от дороги», — объяснил он.

А во-вторых, по словам специалиста, «это неудобно». Он подчеркнул, что ремень безопасности будет давить на кожу.

«А в случае ДТП осколки поранят гораздо сильнее», — предостерег эксперт.

Он посоветовал водителям в жаркие дни пить воду и надевать футболки из натуральных тканей.

Что такое “дорожное хулиганство”?

Ранее Телеграф писал, что ГАИ Минска стало уделять «пристальное внимание» так называемому «дорожному хулиганству». Начальник ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич привел пример, что сотрудники следят за наличием регистрационных знаков на мотоцикле в предусмотренном конструкцией месте.

Отметим, что в СМИ под «дорожным хулиганством» часто подразумевают агрессивное вождение.

При этом самого термина в Кодексе об административных правонарушениях Беларуси (КоАП) мы не нашли. Там есть только статья 19.1 — «мелкое хулиганство», согласно которой:

«оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых [сейчас от 74 до 1110 рублей] величин, или общественные работы, или административный арест».

Хотя в брестском ГАИ термин «дорожное хулиганство» предлагали ввести еще в 2016 году. Подробнее читайте по ссылке:

В ГАИ Минска рассказали, что будут считать «дорожным хулиганством» и как за него наказывать

Как охладить машину в жару?

Чтобы охладить жару в считанные секунды, есть несколько простых способов. И вам даже не нужно будет включать кондиционер.

Новость Телеграф

К слову, его и не нужно спешить включать при высоких температурах. Вот почему и как правильно:

Как охладить автомобиль в жару за считанные минуты? Не спешите включать кондиционер