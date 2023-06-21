Как охладить автомобиль в жару за считанные минуты? Не спешите включать кондиционер

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Опубликовано: 21.06.2023 11:40 , Обновлено: 21.06.2023

Использование автомобиля летом часто превращается в настоящий кошмар. Чтобы сесть в машину, приходится ждать некоторое время, пока салон проветрится, а руль и сиденья остынут. По этой причине поездка может занять больше времени, чем планировалось изначально. Однако существует очень простой способ охладить автомобиль. Этот лайфхак значительно ускорит этот нелегкий процесс.

Как быстро охладить салон машины?

Во-первых, не забудьте открыть окно со стороны водителя. Это обеспечит правильную циркуляцию воздуха. Также неплохо (особенно когда вы торопитесь) открыть дверь со стороны пассажира.

Кроме того, вы можете открыть багажник, что обеспечит дополнительную вентиляцию и обмен нагретого воздуха на более холодный воздух снаружи.

Проветривать автомобиль таким образом рекомендуют автомобильные специалисты и медики.

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Как правильно охладить авто с помощью кондиционера?

Пользуйтесь кондиционером с осторожностью, прежде чем ехать в горячем автомобиле. Медики предостерегают от резкой смены температуры. Если вы включите холодный кондиционер в горячем автомобиле, водитель или пассажиры могут получить сильный тепловой удар. Поэтому рекомендуется после включения кондиционера открыть окна в машине , что ускорит процесс воздухообмена.

Кроме того, следует применять правило 5 минут, которое позволяет кондиционеру работать безупречно в течение длительного времени. Это предполагает включение функции только через 5 минут после начала поездки и выключение за 5 минут до ее окончания. Это обеспечит его эффективную работу и сведет к минимуму риск размножения грибка и плесени внутри кондиционера.

Что сделать, чтобы руль не становился горячим?

Чтобы избежать нагрева руля, то поверните его на 180 градусов, когда припаркуетесь. Таким образом, солнце будет нагревать только нижнюю часть рулевого колеса, которую водители редко используют. Этот метод позволит вам комфортно управлять автомобилем, не надевая рукавички для духовки ?.

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