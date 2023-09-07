ГАИ пообещала усиленно ловить белорусов за 6 нарушений ПДД в двух областях. Каких?

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Опубликовано: 07.09.2023 16:16 , Обновлено: 07.09.2023

В Госавтоинспекции Беларуси объявили, что с 8 по 11 сентября усилят контроль на трассе Р-31 «Бобруйск (от автодороги М-5/Е 271) - Мозырь - граница Украины (Новая Рудня)». Особое внимание уделят шести нарушениям.

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Так, ГАИ Могилевской области , основной упор на этой трассе сделает на пресечение нарушений ПДД, из-за которых часто происходят аварии с тяжкими последствиями. Усиленно будут следить за следующими нарушениями:

управление транспортом пьяными;

выявление водителей не имеющих водительских прав;

нарушения скоростных режимов;

правил перевозки пассажиров;

непредоставление преимущества пешеходам;

нарушения со стороны “уязвимых участников дорожного движения” (речь про пешеходов, велосипедистов и т.п.).

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Что касается ГАИ Гомельской области , то они выставят наряды на трассе Р-31 в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения ДТП. Сообщается, что инспектора будут оснащены приборами фото и видеофиксации.

Как и автоинспекция Могилевщины, особое внимание они уделят нарушениям, которые приводят к ДТП с тяжелыми последствиями (управление ТС водителями, находящимися в состоянии опьянения, не имеющими водительских прав, нарушения установленных скоростных режимов, правил перевозки пассажиров, а также нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения).

В ГАИ предупредили, что будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием машин без спецокраски.

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