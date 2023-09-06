ГАИ объявила новые ограничения для мотоциклистов в Минске. Где запретят с 22:00 до 6:00?

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Опубликовано: 06.09.2023 12:15 , Обновлено: 06.09.2023

Минская Госавтоинспекция анонсировала новые ограничения для мототранспорта в центре города. Как пояснил замначальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, закрыть ещё одну улицу для проезда на мотоциклах в вечернее и ночное время решили после многократных жалоб местных жителей.

В ГАИ расширение зоны с ограниченным движением мототранспорта в вечернее и ночное время мотивировали “созданием комфортных условий горожан и жителей столицы”.

Сейчас мотоциклам запрещено проезжать по проспекту Независимости от площади Победы до улицы Свердлова в период с 22:00 до 6:00.

Аналогичный запрет планируют ввести на улице Ленина - от проспекта Независимости до улицы Ульяновской. Новые дорожные знаки пообещали установить на данном участке уже к концу этой недели.

В ГАИ пояснили, что в вечернее и ночное время объехать закрытый участок можно по улицам Янки Купалы, Свердлова, Бобруйской и Аранской.

Напомним, в МВД пообещали в скором времени переодеть сотрудников Госавтоинспекции в “более современную и комфортную” форму.

«Более современная и комфортная» — В МВД анонсировали новую форму для сотрудников ГАИ