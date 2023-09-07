Штраф до 74 рублей. Все камеры стали ловить белорусов без техосмотра?

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Опубликовано: 07.09.2023 08:59 , Обновлено: 08.09.2023

В "Белтехосмотре" заявили, что теперь наличие пройденного техосмотра у транспортных средств на дорогах страны контролируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но и камеры мониторинга дорожной обстановки. Работает ли это на практике, что об этом говорят сами водители и какие штрафы за непройденный техосмотр может грозить, если нарушение зафиксирует не инспектор ГАИ, а камера фотофиксации?

Что говорят в “Белтехосмотре”?

В “Белтехосмотре” заявили, что системы контроля наличия пройденного гостехосмотра с фотофиксацией нарушения в автоматическом режиме, о которых давно предупреждали белорусских водителей, наконец, полноценно заработали по всей стране.

“В настоящее время отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении фиксируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но и камеры мониторинга”, - заявили там.

Озвучивая итоги работы “Белтехосмотра” за август, там обратили внимание на то, что общее количество разрешений, выданных за январь-август 2023 года выросло на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило миллион. Это может свидетельствовать о том, что белорусские водители, действительно, стали ответственнее подходить к вопросу контроля технического состояния своих авто и чаще проходить ТО. Впрочем, многие проходят ТО главным образом для того, чтобы избежать штрафов, которыми водителям регулярно грозит Госавтоинспекция.

Какие штрафы за техосмотр могут “прилететь” с камеры?

Согласно положениям статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, водителям может грозить штраф. При этом его размер сильно отличается, если факт непрохождения техосмотра зафиксирует камера, а не сотрудник ГАИ.

Штрафом до 3 базовых величин (до 111 рублей сегодня) грозит непройденный техосмотр при остановке инспектором ГАИ, а при фиксации автоматической камерой — всего 0,5 базовой величины ( 18,5 рубля ).

). Штраф до 5 базовых величин (185 рублей) - за повторное нарушение в течение года при остановке инспектором ГАИ, а при фиксации автоматической камерой — 2 базовых величины ( 74 рубля ).

Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц штрафы вырастают в разы — до 10 базовых величин (370 рублей) при остановке инспектором ГАИ или до 5 базовых величин (185 рублей) при фиксации камерой.

Что говорят водители?

Несмотря на официальные заявления “Белтехосмотра”, некоторые водители отнеслись скептически к информации о том, что абсолютно все камеры на белорусских дорогах теперь в автоматическом режиме следят за прохождением техосмотра. По мнению некоторых автомобилистов, камеры если и настроили на выявление данного правонарушения, то лишь частично. Об этом, по словам водителей, свидетельствует их собственный опыт.

“То, что теперь все камеры на дорогах проверяют техосмотр, не верю. Это неправда. Езжу достаточно часто из районного центра в Минск. И по самой столице накручиваю много. Только по трассе до Минска 4(!) камеры скорости, плюс ещё сколько висят на рамках “Белтолла”. Никаких писем не приходило”, - заявил “Телеграфу” водитель Валерий.

“Возможно, какие-то единичные и подключили, как было с камерами, которые проверяли среднюю скорость. Но точно не все”, - добавил он.

Такого же мнения придерживается другая читательница “Телеграфа” Елена. По её словам, она всё лето свободно разъезжала по Минску с непройденным техосмотром (и неисправными фарами в придачу), а каждые выходные ездила на дачу по трассе Минск-Гродно, и за это время “с камер ничего не прилетело”.

“Там везде стоят камеры, но пока проносило”, - рассказала она.

Кому-то уже пришли штрафы за техосмотр с камеры?

Впрочем, не всем так везёт. Некоторые пользователи соцсетей уже поделились свежими “письмами счастья” от ГАИ со штрафами, выписанными именно за “управление транспортным средством без разрешения на допуск к участию в дорожном движении”, то есть за не пройденный вовремя техосмотр.

Так, например, один из пользователей TikTok рассказал, что его без техосмотра “поймала” камера, фиксирующая среднюю скорость, на трассе М1 у деревни Вишнёвка в Дзержинском районе Минской области.

[link href=“https://www.tiktok.com/@mr_imbirnipranik?refer=embed” title=“@mr_imbirnipranik” target=“_blank” rel=“noopener”] @mr_imbirnipranik [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80?refer=embed” title=“техосмотр” target=“_blank” rel=“noopener”] #техосмотр [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC1?refer=embed” title=“м1” target=“_blank” rel=“noopener”] #м1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“дзержинск” target=“_blank” rel=“noopener”] #дзержинск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“гаибеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #гаибеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Вот-и-всё-6929842149274716161?refer=embed” title=”♬ Вот и всё - Русский Размер” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Вот и всё - Русский Размер [/link]

По данным белорусского портала Onliner, за техосмотром стали следить и некоторые камеры в Минске. Штрафы в столице уже получили, например, с камер на улицах Богдановича и Немига.

Напомним, недавно “Белтехосмотр” предложил водителям новую услугу - “Комфортный техосмотр”. За 195 рублей пройти техосмотр и получить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении можно без хозяина авто.

Минчанам предложили дополнительно заплатить за техосмотр 195 рублей. За что?