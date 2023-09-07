Даже за непристегнутый ремень? Белорусов предупредили о новых "письмах счастья". Но есть нюанс

Опубликовано: 07.09.2023 09:11 , Обновлено: 11.10.2023

На госТВ в программе "Беларусь.Новости" сообщили, что камеры фиксации превышения скорости, расставленные по всей стране, настроили(ят) на фиксацию других нарушений. Кроме техосмотра и скорости, они будут фиксировать другие нарушения, утверждают на госТВ.

Там заявили, что камеры будут фиксировать неправильную парковку. А “в перспективе” (по-видимому, пока всё-таки эта функция не работает) в ГАИ хотят ловить тех белорусских водителей, кто:

проезжает на красный свет,

останавливается за за стоп-линией,

двигается по полосе общественного транспорта,

и разговаривает по телефону за рулем.

На госТВ утверждают, что даже за непристегнутый ремень хотят присылать “письма счастья”.

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В эфире “Беларусь.Новости”, не назвали сроков наступления такой “перспективы”. Впрочем, такие обещания белорусам раздают уже третий год подряд. Ещё в 2021 году в ГАИ обещали, что со вступлением в силу нового КоАП белорусам начнут приходить новые “письма счастья”.

Больше всего белорусов пугала возможность попасть на фото за непройденный техосмотр. Однако воз и ныне там. Только единичные камеры в Беларуси иногда и не всех ловят за отсутствие техосмотра.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что в “Белтехосмотре” заявили, что теперь наличие пройденного техосмотра у транспортных средств на дорогах страны контролируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но и камеры мониторинга дорожной обстановки.

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