ГАИ объявила совместные с Минюстом рейды на Гомельщине. Кто цель до 11 сентября?

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Опубликовано: 06.09.2023 10:41 , Обновлено: 06.09.2023

В Гомельской области ГАИ объявила очередные рейды, на этот раз с представителями из Министерства юстиций. Продлятся они до 11 сентября.

Называется акция - «Время платить по счетам». Проводят ее, как сообщается, «для повышения осознанности граждан в вопросах уплаты штрафов и принятия мер по взысканию неоплаченных из них».

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Во время рейдов сотрудники ГАИ, совместно с представителями отдела принудительного исполнения, будут навещать должников, говорить с ними, а при необходимости изымать имущество.

[info_b]В ГАИ напомнили, что неуплата штрафа вовремя, даже на небольшую сумму, приводит к его увеличению. Кроме этого, при несвоевременной оплате, постановление направляется в отдел принудительного исполнения для взыскания штрафа в принудительном порядке.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ Гродненщины пообещала «впервые» вывести на улицы «стоп-менов».

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