ГАИ отправила патрули на пляжи в одной области Беларуси. А где пообещали проверить прохождение ТО?

Опубликовано: 15.07.2024 17:26 , Обновлено: 15.07.2024

Несмотря на летний период отпусков, Госавтоинспекция продолжает рейды в разных частях Беларуси на разных участников дорожного движения. Так, на Гомельщине ГАИ усилила контроль за местами массового отдыха, на Гродненщине уделила внимание маршруткам, а на Витебщине инспекторов отправили в поля.

Как отметили в УВД Гомельского облисполкома, водители часто подъезжают максимально близко к месту отдыха, не обращая внимание на запрещающие знаки. Кроме того, могут оставить свою машину на территории с зелеными насаждениями, а это нарушение правил остановки и стоянки транспорта.

Для выявления таких случаев и пресечения фактов нарушения правил дорожного движения (ПДД) инспекторы и организовали рейды. Так, в результате первых мероприятий “административку” получили четыре водителя.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В ГАИ Гомельщины напомнили:

при несоблюдении требований дорожных знаков водитель может получить штраф в размере от одной до пяти базовых величин (от 40 до 200 рублей),

за нарушение правил остановки и стоянки - штраф в размере одной базовой величины.

«В порыве эмоций» — ГАИ Минска выписала штраф россиянину после просмотра видео в интернете. Что там было?

В Госавтоинспекции заверили, что инспекторы до конца лета будут пресекать нарушения ПДД в местах массового отдыха.

На Гродненщине - негласный контроль за маршрутками

Здесь рейды организовали для профилактики, а также снижения тяжести последствий ДТП с участием маршруток. “Используя негласный контроль за дорожным движением, инспекторы изучили дорожную ситуацию, связанную с нарушением ПДД со стороны водителей «маршруток», - рассказали в Госавтоинспекции УВД Гродненского облисполкома.

Там дополнили, что инспекторы пресекли “самые частые нарушения”: водители были не пристегнуты ремнями безопасностями и нарушали правила маневрирования.

«Для провинции — заоблачная» — Слуцкий таксист пожаловался на цену обязательных курсов для попадания в реестр

Особое внимание - внешнему виду машин, их техническому состоянию, а также наличию разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

На Витебщине - инспекторы ГАИ в поле

А в Глубокском районе Витебской области сотрудников Госавтоинспекции отправили в поля, чтобы они проверили состояние сельхозтехники и водителей.

“В первую очередь, конечно же, отслеживаем состояние механизаторов, чтобы они были трезвыми, чтобы у них в кабине имелась аптечка, необходимая документация, средства пожаротушения. Техника должна отправляться на работу в исправном состоянии, с пройденным техническим осмотром”, - рассказал старший государственный автомобильный инспектор ОГАИ Глубокского РОВД Юрий Янкин.

ГАИ устроила «социальный эксперимент» на перекрёстках Гродно. На кого нацелили камеры негласного контроля?

Смотрят сотрудники ГАИ также машины, которые находятся в ангарах на ремонте. “Техника не должна быть разукомплектована. Должны соблюдаться сроки выполнения ремонтных работ”, - дополнил Янкин.

К слову, в Гомельской области по 17 июля продлится профилактическое мероприятие ГАИ “Встречная полоса”. Эти рейды Госавтоинспекция организовала для предупреждения ДТП при выезде на полосу встречного движения. В ГАИ рассказали, какой штраф грозит водителям за нарушение правил обгона.

ГАИ пересела на гражданские авто для «массированной отработки» в одной из областей Беларуси. А где пригрозила штрафом до 400 рублей?