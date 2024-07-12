"В порыве эмоций" - ГАИ Минска выписала штраф россиянину после просмотра видео в интернете. Что там было?

Опубликовано: 12.07.2024 13:12 , Обновлено: 12.07.2024

Госавтоинспекция Минка завела административное дело в отношении 23-летнего россиянина после того, как увидела ролик с его участием в интернете. Теперь гражданину РФ грозит штраф до 800 белорусских рублей.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, при мониторинге интернета милиционеры заметили видео, на котором водитель Mercedes на пересечении проспекта Победителей с улицей Ратомской в столице совершил дрифт, создав при этом опасность для других участников дорожного движения.

Личность водителя, как сообщили в Telegram-канале минской ГАИ, установили оперативно. “Вечером в пятницу, двигаясь по проспекту Победителей, в порыве эмоций решил пустить машину в управляемый занос, чем подверг опасности всех окружающих людей”, - рассказал в ролике от Госавтоинспекции россиянин.

Его привлекли к ответственности по ч. 12 ст. 18.13 КоАП Беларуси. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (до 800 рублей).

В Гомеле ГАИ лишила двух водителей прав, отследив по видео из интернета. Что они сделали?

В ГАИ Минска попросили граждан, которые стали очевидцами правонарушения или владеют “иной значимой для правоохранителей информацией”, сообщать об этом в чат-бот Telegram @MinskPolice_bot. Там также можно отправить фото и видео.

Инспекторы заверили, что милиция продолжит мониторинг интернета в круглосуточном режиме для выявления правонарушений.

Ранее Telegraf.news рассказывал о другом результате мониторинга интернета правоохранителями. Так, инспекторы выписали семь административных протоколов брестскому водителю после просмотра его ролика в TikTok.

ГАИ выписала 7 протоколов водителю в Бресте после просмотра его ролика в TikTok. Что там было?