"Для провинции - заоблачная" - Слуцкий таксист пожаловался на цену обязательных курсов для попадания в реестр

Опубликовано: 11.07.2024 16:58 , Обновлено: 15.11.2024

Указ "Об автомобильных перевозках пассажиров" президента Беларуси Александра Лукашенко обязал таксистов проходить переподготовку. Это необходимо для того, чтобы попасть в новый реестр пассажирских перевозчиков. Однако, как оказалось, обучающие курсы, где нужно пройти переподготовку, стоят недешево.

Один из слуцких таксистов Николай рассказал, что обучение для водителей такси уже прошел, однако нужно еще переподготовку. Вообще, требование к таксистам повышать квалификацию раз в пять лет действует еще с 2008 года. Теперь же это обязательный пункт для попадания в названный выше реестр. И нужно успеть до 1 августа 2024 года.

К примеру, в одной из минских автошкол “Автоправо” цена на курсы повышения квалификации водителей такси - 450 рублей, а с 1 августа - 500. “Для провинции цена курсов заоблачная”, – отметил таксист Николай в разговоре с порталом Tochka.by.

Водитель таксует 12 часов в день, и чистый заработок, с его слов, выходит около 40 рублей. А курсы переподготовки рассчитаны на две недели, занятия - каждый день. Плюс стоит прибавить расходы на дорогу и проживание на этот период в Минске.

Обязательная переподготовка - за и против

“Новые курсы проверяют то, что и так уже умею. В гараж я могу заехать хоть с закрытыми глазами”, – уверен таксист.

В то же время, по словам директора автошколы “Автоправо” Юрия Бертоша, не все таксисты с первого раза сдают теорию. “И немногие с первого раза точно в бокс заезжают. Поэтому курсы переподготовки определенно нужные”, – считает он.

На автодроме отрабатывают эффективное прерывистое торможение, разгон и остановку перед столбиками, проезд по скользкому покрытию, заезд в бокс с двух сторон и не только.

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Директор таксопарка, где работает Николай, уже подготовил работников к командировке на эти курсы, требование ведь обязательное.

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси пояснили, что в каждой области работает 10 организаций, у которых есть сертификат на проведение повышения квалификации водителей категории В (которая и нужна таксистам).

В ведомстве также напомнили, что реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении объединит перевозчиков разных форм собственности и соберет информацию обо всех диспетчерах, водителях и машинах. Электронный ресурс начнет действовать 1 августа.

Для чего нужен новый госреестр перевозчиков?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусам, которые занимаются пассажирскими перевозками, для продолжения работы в ближайшее время придется зарегистрироваться в новом госреестре.

С 1 августа по 31 октября 2024 года для белорусских таксистов будет действовать своеобразный переходный период. За это время они могут вносить сведения в создаваемый новый реестр пассажирских перевозчиков без взимания государственной пошлины. По окончании этого периода за любые действия, касающиеся реестра, будет предусмотрена госпошлина, размер которой уже определили белорусские законодатели.

Пока бесплатно. Белорусских перевозчиков обязали регистрироваться в новом госреестре

Между тем, еще зимой этого года белорусские компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, предупредили о риске серьезного дефицита кадров в их сфере в ближайшем будущем из-за новых требований к водителям маршруток в Беларуси. Новые правила Минтранса заработали с 21 января 2024 года, а реальные проблемы в отрасли председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Беларуси Екатерина Станкевич спрогнозировала «через шесть - семь месяцев», то есть ближе к осени этого года.

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В свою очередь Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров и вовсе выступила с предложением создать в Беларуси национального оператора такси. По словам председателя ассоциации Екатерина Станкевич, это обеспечит «огромные поступления в бюджет», а пассажирам даст больше гарантий на защиту их прав, чем при пользовании услугами популярных сейчас агрегаторов.

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