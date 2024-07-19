В ГАИ рассказали, куда звонить белорусским водителям, чтобы найти потерянный номерной знак

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Опубликовано: 19.07.2024 09:19 , Обновлено: 19.07.2024

Во время "потопов", подобных тому, который накануне случился в Минске после сильного ливня, нередки случаи утраты автомобильных номерных знаков. В столичной Госавтоинспекции напомнили, как действовать автомобилистам, потерявшим номерной знак, а также озвучили телефоны, по которым могут позвонить те, кто, наоборот, нашёл потерявшийся номерной знак.

“Утрата автомобильных номерных знаков может произойти легче, чем кажется. Обычно они теряются во время интенсивных ливней, когда водители вынуждены пересекать глубокие лужи, и знаки смываются потоками воды. Поиск утерянного номерного знака после таких условий представляет собой сложную задачу”, - посетовали на проблему в УГАИ ГУВД Мингорисполкома и рассказали, что делать автомобилистам, столкнувшимся с ней.

Что делать тем, кто потерял номерной знак?

Первым делом водителям рекомендовали обратиться в регистрационное подразделение ГАИ по месту регистрации авто. Там владельцу транспортного средства необходимо будет написать заявление и объяснительную — описать, при каких обстоятельствах был утерян номерной знак.

После этого автовладельцу предстоит пройти такую же процедуру, как при получении новых номеров, поэтому помимо заявления ему следует подготовить следующие документы:

паспорт,

техпаспорт на авто,

страховка,

документы о техосмотре,

талон-уведомление (если подавалось заявление о краже).

Что делать тем, кто нашёл номерной знак?

Если же вы, наоборот, случайно натолкнулись на бесхозный номерной знак, принадлежащий чужому автомобилю, в ГАИ попросили отвезти его в ближайшее отделение ГАИ или милиции. Кроме того, о находке можно сообщить в Госавтоинспекцию по телефону.

[info_b]В случае, если номер потерялся в Минске, информацию о его находке можно предоставить по телефону УГАИ ГУВД Мингорисполкома (туда же могут звонить сами водители, чтобы уточнить, есть ли у них информация о таких номерах):

8-017-270-19-19;

8-017-270-08-29.[/info_b]

А штрафы за утраченный номер грозят?

Многие белорусские автовладельцы опасаются, что за утрату автомобильного номера их ждет штраф. Однако, как ранее сообщал Telegraf.news, за сам факт утраты номера штраф в белорусском законодательстве не предусмотрен. Вам просто придётся оплатить услугу по замене номера (сегодня это стоит 2 базовых величины, то есть 40 рублей).

Однако, следует учитывать тот факт, что согласно пункту 194 ПДД, передвижение транспортных средств по дорогам без регистрационных знаков запрещено. Вот за это инспекторы уже могут оштрафовать водителя - максимум на 20 базовых величин (то есть до 800 рублей ).

Ранее Telegraf.news также рассказал о штрафах, которые грозят белорусским водителям за выцветший или поврежденный регистрационный знак.

Штраф до 80 рублей. Когда за выцветший и поврежденный номерной знак белорусов могут наказать?